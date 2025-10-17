Khách Hàn Quốc, Trung Quốc đã có thể thanh toán QR code tại Việt Nam

Khách hàng quốc tế đã có thể thanh toán dễ dàng tại Việt Nam chỉ với thao tác quét mã QR của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) mà không cần đổi ngoại tệ hay mang theo tiền mặt.

NCB là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hợp tác Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) để triển khai giải pháp trên.

Thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR

Với tiện ích này, khách hàng ở các quốc gia trong mạng lưới thanh toán quốc tế VietQRGlobal của NAPAS có thể dùng ứng dụng ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán của chính quốc gia mình để quét mã QR của NCB tại Việt Nam khi mua sắm, ăn uống hay sử dụng dịch vụ. Giao dịch được tự động quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán.

Toàn bộ thao tác thanh toán được thực hiện ngay trên ứng dụng ngân hàng của khách hàng quốc tế, hệ thống tự động xử lý giao dịch, quy đổi tiền tệ và ghi nhận thanh toán tức thời. Giải pháp này mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh gọn, minh bạch và an toàn, đồng thời giúp các điểm bán tại Việt Nam dễ dàng phục vụ du khách nước ngoài, thúc đẩy chi tiêu từ nguồn khách quốc tế.

Khách quốc tế đã có thể quét mã QR để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới đối tác của NCB.

Hiện khách hàng đến từ Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Hàn Quốc (qua ứng dụng Woori Bank) và Trung Quốc (qua UnionPay) đã có thể quét mã QR để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới đối tác của NCB. Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp NAPAS và các đối tác mở rộng kết nối thanh toán với nhiều quốc gia khác, hướng tới mạng lưới thanh toán toàn cầu rộng khắp. Song song đó, NCB cũng đang hoàn tất kết nối để khách hàng Việt sử dụng ứng dụng NCB iziMobile có thể thanh toán trực tiếp tại hàng triệu điểm chấp nhận QR ở nước ngoài.

Việc triển khai thanh toán mã QR cho khách hàng quốc tế tại Việt Nam không chỉ mang lại trải nghiệm tiện lợi cho du khách, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong nước mở rộng khả năng phục vụ, tiếp cận nhóm khách toàn cầu. Giải pháp này góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch và tiêu dùng xuyên biên giới, tạo thêm cơ hội hợp tác, phát triển cho doanh nghiệp Việt.

Đón đầu xu hướng thanh toán số toàn cầu

Những năm gần đây, hạ tầng thanh toán tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng cho sự bùng nổ của các phương thức thanh toán số. Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2025, giao dịch QR code tăng 66,7% về số lượng và 159,6% về giá trị so với cùng kỳ; 87% người trưởng thành đã có tài khoản ngân hàng; nhiều tổ chức tín dụng ghi nhận hơn 90% giao dịch thực hiện qua kênh số - phản ánh rõ nét sự chuyển dịch trong hành vi thanh toán.

Việc NCB mở rộng tính năng thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR đánh dấu bước tiến mới trong hành trình số hóa dịch vụ ngân hàng, giúp khách quốc tế dễ dàng thanh toán tại các điểm chấp nhận trong nước, đồng thời mang đến người dùng Việt trải nghiệm hiện đại, hòa nhịp xu hướng tiêu dùng toàn cầu.

NCB ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng trong cuộc sống hiện đại.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn của NCB trong việc xây dựng ngân hàng số “bỏ túi” toàn diện, nơi mọi nhu cầu tài chính từ giao dịch, tiết kiệm, đầu tư đến thanh toán trong và ngoài nước, đều được tích hợp trong một nền tảng duy nhất, đơn giản, thân thiện với người dùng.

Trước đó, NCB iziMobile đã ghi dấu ấn với loạt tính năng nổi bật: Mở tài khoản trực tuyến bằng định danh điện tử VNeID; phát hành thẻ tín dụng online chỉ trong 3 phút không cần giấy tờ và nhận thẻ ngay tại ki-ốt; gửi tiết kiệm online với lãi suất hấp dẫn; đặt vé máy bay, vé vui chơi Sun World ngay trên ứng dụng; tận hưởng đặc quyền lối đi ưu tiên miễn phí tại Sun World Ba Na Hills và Sun World Ba Den Mountain...

NCB cũng triển khai bộ giải pháp thanh toán miễn phí iziBox, cho phép khách hàng nhận thông báo số tiền giao dịch thành công thông qua thiết bị loa đặt tại cửa hàng hoặc điểm kinh doanh, hỗ trợ cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ kiểm soát dòng tiền hiệu quả, giảm thiểu rủi ro sai sót, tiết kiệm chi phí vận hành.