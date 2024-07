Khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng 6 tháng bằng cả năm 2023

2 quán bar Việt Nam lọt top tốt nhất châu Á

The Hudson Room (Hà Nội) là một trong số đại điện của Việt Nam nằm trong top 51-100 quán bar tốt nhất châu Á 2024 do 50 Best bình chọn. Danh sách 1-50 cơ sở sẽ được công bố vào 16/7.