Khách đổ về Hà Giang, đường lên cổng trời Quản Bạ tắc cứng

Ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, lượng lớn du khách đổ về Hà Giang du lịch, nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn ứ, tắc nghẽn kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet, tại tuyến Quốc lộ 4C (dốc cổng trời Quản Bạ) từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn, tắc nghẽn nghiêm trọng khoảng 2 km. Đoàn xe chậm chạp di chuyển từng chút một. Nhiều xe không thể chờ đợi được đã chấp nhận quay đầu, đi cung đường khác, dù xa hơn 30 km. Với những xe "không thể tiến, không thể lùi", du khách rời xe, xuống ven đường để ăn uống, chờ đợi.

Theo anh Giáp Văn Hải, hướng dẫn viên du lịch tại Hà Giang, tắc đường diễn ra từ sáng 30/12. Trung bình các xe mất 2 tiếng để thoát qua được đoạn đường này. Nguyên nhân một phần là do đoạn đường trên cổng trời đang trong giai đoạn sửa chữa.

Nhiều du khách rời xe, xuống ven đường để ăn uống, chờ đợi. Ảnh: Thùy Chi.

Theo thông tin từ nhiều đơn vị lữ hành, các tour du lịch Hà Giang được ưa chuộng nhất trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay. Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang, dù chưa có thống kê đầy đủ nhưng các đơn vị đều ghi nhận tình hình đông khách, nhiều nơi kín phòng trong ngày 30/12-1/1/2024.

Theo Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, lượng khách đến Hà Giang trong năm qua đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 32% so năm 2022; doanh thu từ du lịch đạt hơn 7.000 tỷ đồng , tăng 2.550 tỷ đồng so năm 2022.

Hà Giang được công nhận điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu Châu Á do Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2023) lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại Dương bình chọn; vinh dự được xếp thứ 25/52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới (do Tạp chí New York Times của Mỹ bình chọn); đứng vị trí thứ 4 trong top 10 điểm Du lịch nổi bật nhất năm 2023.

Mới đây, nền tảng Google công bố danh sách “Google một năm tìm kiếm 2023” trong đó có những xu hướng tìm kiếm nổi bật được người Việt quan tâm trong năm vừa qua, ở mục du lịch, ba vị trí đầu tiên trong top 10 thuộc về các điểm đến quốc tế gồm Đài Loan, Thái Lan, Châu Âu, vị trí thứ tư thuộc về Hà Giang.