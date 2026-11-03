Khác biệt ngỡ ngàng của hệ thống hạ tầng xe buýt TP.HCM sau 4 tháng

Nhiều hành khách trải nghiệm không gian thoáng đãng và an toàn bên trong nhà chờ xe buýt thế hệ mới. Nhà chờ được thiết kế vách kính trong suốt cùng tông màu xanh nhận diện nổi bật. Các trạm dừng xe buýt cũ đang dần được thay thế bằng các mẫu nhà chờ tiêu chuẩn N01, N02 và N03 với hệ tường vách bằng 2 lớp kính cường lực, vừa đảm bảo khả năng chịu lực và vừa đem lại cảm giác thông thoáng cho người sử dụng. Ảnh: Duy Hiệu.