Kẹt xe ngày càng nặng, TP.HCM dùng AI điều tiết đèn xanh giờ cao điểm

Trước tình hình ùn tắc giao thông gia tăng, TP.HCM áp dụng công nghệ AI để điều tiết đèn tín hiệu trong giờ cao điểm. Đây là thông tin được Sở Xây dựng TP đưa ra tại cuộc Họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 4/12.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Kiên Giang - Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, theo kết quả số liệu thu thập và phần mềm mô phỏng của Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị, tình hình ùn tắc giao thông trong thời gian qua tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Nguyễn Kiên Giang - Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM Ảnh: Duy Phương/VOV.VN

Một số tuyến đường có mật độ phương tiện gia tăng đáng kể, vận tốc lưu thông của các phương tiện trung bình đạt gần 35 km/giờ.

Theo ông Giang, nguyên nhân của việc ùn tắc giao thông do lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt ô tô cá nhân và xe máy trong giờ cao điểm; hệ thống hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện và nhu cầu đi lại, nhiều tuyến đường có mặt cắt hẹp, nút giao chưa được cải tạo đồng bộ, thiếu bãi đỗ xe công cộng, dẫn đến tình trạng quá tải thường xuyên.

Bên cạnh đó, hiện TP.HCM có nhiều công trình đang thi công, chiếm dụng mặt đường, thu hẹp làn lưu thông, gây ùn tắc giao thông cục bộ tại một số điểm. Đồng thời, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè còn diễn biến phức tạp và ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế.

TP.HCM gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông (Ảnh: Duy Phương)

Về giải pháp, ông Giang cho biết, Sở Xây dựng đã phối hợp nhiều đơn vị triển khai các giải pháp chống ùn tắc, tập trung tại khu vực trung tâm, cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến huyết mạch. Trong đó, rà soát, kịp thời điều chỉnh phân luồng giao thông tại các khu vực điểm nóng.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác thi công trên đường bộ đang khai thác, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, thu gọn rào chắn, tái lập hoàn trả mặt đường.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, giao thông thông minh (AI) trong giám sát, điều khiển giao thông.

"Chúng tôi ứng dụng công nghệ AI để điều tiết hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Có 2 hệ thống, có hệ thống dùng camera để quét theo xe điều chỉnh tại chốt để xác định thời điểm đó ưu tiên cho hướng bên nào để tính đèn xanh trong giờ cao điểm", ông Giang chia sẻ.