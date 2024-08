Kết quả vụ bê bối dầu ăn rúng động Trung Quốc

Cơ quan điều tra xác nhận có 70 tấn dầu ăn được vận chuyển bằng 2 xe bồn chở nhiên liệu độc hại mà không vệ sinh trước. Những người liên quan có thể đối diện án phạt nghiêm khắc.

Các nhà điều tra xác nhận hai xe tải dầu ăn thực sự đã tiếp xúc với nhiên liệu độc hại trước đó, đúng như hãng truyền thông Beijing News đưa tin trong bài viết về vụ bê bối chấn động vào đầu tháng 7.

Theo báo cáo, các quan chức đã tìm ra được toàn bộ khoảng 70 tấn dầu ăn ô nhiễm được vận chuyển trên hai chiếc xe tải chở hàng đến nhiều địa điểm khác nhau ở miền Bắc Trung Quốc vào cuối tháng 5.

Trong đó, chính quyền đã thu giữ được khoảng một nửa số dầu trước khi sử dụng; 11 tấn đã được chế biến để làm thức ăn chăn nuôi; và hơn 20 tấn còn lại đã được bán cho người tiêu dùng ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc.

"Vụ việc liên quan đến việc sử dụng xe chở nhiên liệu để vận chuyển dầu ăn được là vô cùng nghiêm trọng, vi phạm các tiêu chuẩn cơ bản và chà đạp lên ranh giới đạo đức và pháp lý. Đây là hành vi vi phạm hình sự điển hình và phải bị xử lý nghiêm khắc”, báo cáo cho biết.

Cuộc điều tra cũng đã xác nhận các chi tiết chính được nêu trong bài báo ngày 2/7 của tờ Beijing News, trong đó cáo buộc rằng hai chiếc xe tải được sử dụng để vận chuyển hóa chất nhiên liệu đã được chất đầy dầu ăn mà không trải qua quy trình vệ sinh bắt buộc trước.

Bê bối dùng xe chở nhiên liệu để chở dầu ăn mà không rửa sạch gây rúng động Trung Quốc nhiều tháng qua. Ảnh: VCG.

Một trong những chiếc xe tải đã vận chuyển nhiên liệu từ Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Tây Bắc Trung Quốc đến tỉnh Hà Bắc phía Bắc vào ngày 23/5, báo cáo xác nhận. Ngày hôm sau, chiếc xe chất 35,9 tấn dầu thực vật do China Grain Reserves Oil and Fat, một công ty con của tập đoàn nhà nước Sinograin, sản xuất. Sau đó, tài xế chở số dầu ăn này đến tỉnh Thiểm Tây ở Tây Bắc Trung Quốc, kết thúc hành trình vào ngày 27/5.

Theo báo cáo, chủ xe tải họ Gao đã che giấu việc xe bồn chưa được vệ sinh trước khi nhận hàng mới - theo yêu cầu của tiêu chuẩn công nghiệp - bằng cách làm giả biên lai từ một công ty vệ sinh trị giá khoảng 500 nhân dân tệ ( 70 USD ) thông qua sự giúp đỡ của anh trai Gao và một người liên lạc trong ngành hậu cần.

Tài xế xe tải thứ hai, họ Zhang, đã chất 31,9 tấn dầu ăn từ Hopefull Grain and Oil Group ở tỉnh Hà Bắc vào ngày 21/5, 3 ngày sau khi dỡ một lô hàng nhiên liệu. Zhang khẳng định thùng chứa đã được vệ sinh vào ngày 20/5, nhưng cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ doanh nghiệp vệ sinh nào được đăng ký trên tuyến đường mà anh ta đi qua.

Báo cáo cho biết tất cả bên liên quan - bao gồm công ty hậu cần, chủ xe, tài xế xe tải, doanh nghiệp mua hàng và nhà sản xuất dầu - sẽ phải đối mặt với các hình phạt hành chính vì vi phạm quy định.

Chi nhánh của China Grain Reserves Oil and Fat tại thành phố Thiên Tân và Hopefull Grain and Oil Group đã lần lượt bị phạt 2,86 triệu nhân dân tệ và 2,51 triệu nhân dân tệ vì không đảm bảo an toàn cho sản phẩm của mình.

Cả chủ xe và hai tài xế xe tải đều sẽ bị giam giữ và có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Các quan chức ở Xingtai, tỉnh Hà Bắc - nơi có 3 công ty hậu cần liên quan đến vụ bê bối - cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về sự giám sát lỏng lẻo của họ, báo cáo cho biết thêm.

Chính quyền đã tiến hành chiến dịch chấn chỉnh trên toàn quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng dầu ăn, không phát hiện thêm trường hợp xe tải nào được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu và dầu ăn mà không được rửa sạch.