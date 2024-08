‘It girl’ nổi nhất TikTok xin lỗi

Alix Earle, người sáng tạo nội dung đã trở nên vô cùng nổi tiếng vào năm ngoái với hơn 7 triệu người theo dõi trên TikTok, đã phải xin lỗi vì những bài đăng từ 10 năm trước.

TikToker Alix Earle xin lỗi vì bài đăng phân biệt chủng tộc cách đây 10 năm.

Hôm 26/8, ngôi sao TikTok Alix Earle đã công khai xin lỗi vì bài đăng cô viết khi mới 13 tuổi, trong đó cô sử dụng những lời lẽ xúc phạm người da đen, theo NBC News.

Earle, hiện 23 tuổi, sống tại Miami (Mỹ), đã sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc trong các bài đăng trên trang web ask.fm vào năm 2014. Trong bài đăng được chia sẻ trên Instagram và TikTok, Earle cho biết vào thời điểm đó cô "không hiểu ý nghĩa xúc phạm sâu sắc" đằng sau lời lăng mạ đó.

"Đó không phải là lý do để sử dụng từ đó trong bất kỳ bối cảnh nào hoặc ở bất kỳ độ tuổi nào. Đó hoàn toàn không phải là cách tôi nói hoặc những gì tôi đại diện", Earle viết. "Tôi vô cùng xin lỗi vì lời nói của mình đã làm tổn thương nhiều người và khiến mọi người tin rằng tôi có định kiến ​​nào trong lòng".

Earle, người sáng tạo đã bùng nổ về mức độ nổi tiếng vào năm 2023 khi còn là sinh viên tại Đại học Miami, đã thu hút hơn 7 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô được biết đến là "It girl" nổi nhất TikTok, chia sẻ những thông tin về cuộc sống cá nhân, bao gồm các video "get ready with me" lan truyền, cũng như hành trình trị mụn.

Kể từ đó, Earle đã được giới thiệu là ngôi sao trang bìa trên ấn bản kỹ thuật số đầu tiên của Sports Illustrated và xếp hạng thứ 8 trong danh sách những người sáng tạo có ảnh hưởng nhất năm 2024 của Rolling Stone.

Alix Earle là một trong những người sáng tạo có ảnh hưởng nhất năm 2024.

Lời xin lỗi của cô được đưa ra sau khi người dùng mạng xã hội chia sẻ ảnh chụp màn hình các bài đăng cũ của Earle - những bức ảnh đã xuất hiện trên Reddit 2 năm trước. Trong những ngày gần đây, một số người theo dõi Earle đã yêu cầu cô giải quyết các bài đăng cũ.

Có ít nhất 4 bài đăng từ khi Earle 13 tuổi. Không rõ Earle vẫn còn tài khoản ask.fm hay không và cũng không rõ liệu các bài đăng đó còn có thể truy cập được hay không. Earle dường như không sử dụng thuật ngữ này trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác.

Cô là một trong số nhiều người có sức ảnh hưởng da trắng - bao gồm Brooke Schofield vào đầu tháng này - đã bị chỉ trích vì những phát ngôn phân biệt chủng tộc trong quá khứ và sau đó phải đưa ra lời xin lỗi. Một số người tin rằng những người có sức ảnh hưởng này thường không hiểu những bình luận, phát ngôn cũ của họ có hại như thế nào.

Earle bày tỏ sự hối tiếc vì đã không phản hồi vụ việc ngay từ đầu, dường như ám chỉ đến 2 năm kể từ khi các bài đăng bắt đầu lan truyền, nói rằng cô đã để "quá nhiều người" thuyết phục mình không nên nói điều gì đó.

"Không thể trách ai ngoài chính tôi vì đã không giữ vững lập trường và không nghe theo trực giác để lên tiếng ngay lập tức... Vì tôi không giải quyết vấn đề này nên sự im lặng đã tạo điều kiện cho những người khác lấp đầy khoảng trống bằng những tin đồn hoàn toàn không đúng sự thật", cô cho biết.