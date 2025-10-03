Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kết quả gây phẫn nộ của bóng đá Brazil

  • Thứ sáu, 3/10/2025 07:44 (GMT+7)
U20 Brazil đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng giải vô địch thế giới đang diễn ra ở Chile, sau khi khởi đầu tệ hại.

U20 Brazil đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở U20 World Cup 2025.

Hôm 2/10, U20 Morocco gây bất ngờ lớn khi đánh bại U20 Brazil với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng C, giải U20 World Cup 2025. Kết quả này giúp Morocco giành vé sớm vào vòng 16 đội với 6 điểm sau hai trận, trong khi Brazil chịu áp lực lớn khi chỉ có được 1 điểm.

Đội tuyển trẻ của "Seleção" buộc phải đánh bại U20 Tây Ban Nha ở vòng đấu cuối và hy vọng U20 Mexico (2 điểm) không thắng U20 Morocco để có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Theo Globo, viễn cảnh này "rất khó xảy ra", nhất là đối với những gì U20 Brazil thể hiện từ đầu giải. Trước đó, U20 Brazil gây thất vọng khi bị Mexico cầm hòa 2-2 trong ngày ra quân.

Trận thua U20 Morocco không chỉ khiến đội tuyển trẻ "Seleção" rơi vào tình thế khó khăn, nó còn làm dấy lên nhiều phản ứng giận dữ từ các cựu cầu thủ và người hâm mộ Brazil. HLV Ramon Menezes và LĐBĐ Brazil nhận công kích dữ dội từ người hâm mộ vì kết quả tệ hại kể trên.

Theo nhiều CĐV Brazil, việc LĐBĐ nước nhà vẫn đặt niềm tin vào HLV Ramon Menezes là nguyên nhân chính. Chính HLV này từng để U20 Brazil thảm bại 0-6 trước U20 Argentina hồi đầu năm, kết quả đáng hổ thẹn của nền bóng đá. Thế nhưng, HLV Menezes không bị sa thải mà vẫn được dẫn dắt đội U20 dự U20 World Cup 2025

