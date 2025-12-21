Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kết quả Aston Villa vs MU

  • Chủ nhật, 21/12/2025 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lúc 23h30 ngày 21/12, Aston Villa tiếp đón MU ở trận đấu thuộc vòng 17 Premier League.

MU gặp khó tại Villa Park.

Thông tin đáng chú ý:

  • Villa chỉ thắng một trong 26 lần đối đầu MU gần nhất trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh (9 hòa, 16 thua), đó là chiến thắng 3-1 trong trận đấu đầu tiên của Emery trên cương vị huấn luyện viên vào tháng 11/2022.
  • Chỉ có Man City (46) giành được nhiều điểm trên sân nhà ở Premier League trong năm 2025 hơn Aston Villa (40).
  • Villa chỉ dẫn trước ở hiệp một trong 4 trận đấu tại giải Ngoại hạng mùa này.
  • 18 trong số 26 bàn thua mà Man United phải nhận mùa này đều diễn ra sau giờ nghỉ giữa hiệp.
  • Trong tám trận gần nhất của Man United, cả hai đội đều ghi bàn.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Tottenham không thắng 5 trận liên tiếp

Rạng sáng 3/12, Tottenham hòa Newcastle 2-2 và trải qua chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng tại Premier League.

05:24 3/12/2025

Duy Anh

MU MU Premier League Aston Villa

    Đọc tiếp

    Ket qua Villarreal vs Barcelona hinh anh

    Kết quả Villarreal vs Barcelona

    11 phút trước 21:00 21/12/2025

    0

    Dù được chơi trên "thánh địa" El Madrigal, Villarreal khó cản một Barca đang thi đấu hưng phấn.

    CLB Ha Noi thua HAGL 1-4 hinh anh

    CLB Hà Nội thua HAGL 1-4

    2 giờ trước 19:19 21/12/2025

    0

    Chiều 21/12, CLB Hà Nội thua đậm HAGL với tỷ số 1-4 ở trận ra quân giải Tứ hùng 2025 trên sân vận động mới của tỉnh Thái Nguyên.

    Chelsea co Garnacho, Newcastle co Elanga hinh anh

    Chelsea có Garnacho, Newcastle có Elanga

    3 giờ trước 18:35 21/12/2025

    0

    Trận hòa 2-2 giữa Newcastle và Chelsea tại St James’ Park tối 20/12 thổi bùng làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ "Chích chòe" nhắm vào Anthony Elanga.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý