Kết quả Aston Villa vs MU

MU gặp khó tại Villa Park.
Thông tin đáng chú ý:
- Villa chỉ thắng một trong 26 lần đối đầu MU gần nhất trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh (9 hòa, 16 thua), đó là chiến thắng 3-1 trong trận đấu đầu tiên của Emery trên cương vị huấn luyện viên vào tháng 11/2022.
- Chỉ có Man City (46) giành được nhiều điểm trên sân nhà ở Premier League trong năm 2025 hơn Aston Villa (40).
- Villa chỉ dẫn trước ở hiệp một trong 4 trận đấu tại giải Ngoại hạng mùa này.
- 18 trong số 26 bàn thua mà Man United phải nhận mùa này đều diễn ra sau giờ nghỉ giữa hiệp.
- Trong tám trận gần nhất của Man United, cả hai đội đều ghi bàn.
