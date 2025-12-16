Kết luận điều tra vụ án tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế

Các bị can bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ khi cấp các loại giấy phép tại Cục An toàn thực phẩm trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024.

Ngày 16/12 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng 54 bị can trong vụ án.

Nhiều bị can bị truy tố là cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc Cục An toàn thực phẩm, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế)...

Các bị can bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ khi cấp các loại giấy phép tại Cục An toàn thực phẩm trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024.

Trong đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can: Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm); Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm); Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm); Lê Hoàng (cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh); Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm) cùng 28 bị can khác về tội "Nhận hối lộ".

Nhiều bị can khác là cán bộ thuộc Bộ Y tế bị đề nghị truy tội "Đưa hối lộ".

Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Ảnh: TTXVN.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, sau khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính khung, chưa cụ thể, chưa có hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ.

Điều này khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm, đồng thời cơ quan có thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và thẩm xét hồ sơ.

Lợi dụng những bất cập nêu trên, trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, vào tháng 9/2018, Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất giao Trung tâm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm là các đơn vị không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm vốn thuộc Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị liên quan, Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí theo quy định, với mức từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ hồ sơ (trung bình khoảng 7 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, đồng thời thống nhất việc phân chia số tiền thu lợi bất chính.

Thực hiện theo chỉ đạo này, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng cộng hơn 94 tỷ đồng của các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP).

Trong số tiền nêu trên, Nguyễn Thanh Phong đã chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng, gồm hơn 43 tỷ đồng liên quan đến hồ sơ công bố sản phẩm và 330 triệu đồng liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận GMP.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Nguyễn Thanh Phong là chủ mưu, cầm đầu, bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền hối lộ mà các chuyên viên đã nhận là hơn 94 tỷ đồng , đồng thời buộc nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền đã chiếm đoạt là gần 44 tỷ đồng .

Đối với Trần Việt Nga, từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2024, với cương vị là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác thông tin, giáo dục truyền thông, ký Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kết luận điều tra cáo buộc bà Trần Việt Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng; đồng thời, yêu cầu Trần Thị Thu Liễu, Phó trưởng Phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông quán triệt các chuyên viên thu tiền của các cá nhân, để đưa cho Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trần Việt Nga, 6 chuyên viên Phòng Thông tin, giáo dục truyền thông đã nhận tổng số tiền hơn 12,7 tỷ đồng của các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trong đó, cá nhân bà Trần Việt Nga đã nhận hơn 8 tỷ đồng .