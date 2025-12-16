Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù

Viện kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo, giảm án 24-30 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ).

Sáng 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn kết thúc xét hỏi. Trước khi tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo Viện kiểm sát, trong vụ án này các bị cáo đều có nhân thân tốt, sau khi xét xử sơ thẩm, có nhiều cơ quan, ban ngành, người dân có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Trong quá trình công tác, các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành có nhiều thành tích xuất sắc được Nhà nước ghi nhận. Sau xét xử sơ thẩm, các bị cáo tiếp tục tác động gia đình để nộp khắc phục hậu quả của vụ án thể hiện sự ăn năn hối cải của bản thân.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan trả lời HĐXX.

Từ những phân tích, nhận định trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) 24-30 tháng tù (án sơ thẩm 14 năm tù về tội Nhận hối lộ), giảm cho bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 30-36 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm cho cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh 18-24 tháng tù (án sơ thẩm 8 năm tù về tội Nhận hối lộ). Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cụ thể, các ông Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ; Hà Hòa Bình, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ được đề nghị giữ nguyên mức án tòa sơ thẩm đã tuyên nhưng cho hưởng án treo. Tại phiên tòa sơ thẩm cả 3 bị cáo trên đều bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, trong các đơn kháng cáo gửi tới tòa, tất cả bị cáo đều đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo.