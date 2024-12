Kepa hóa 'người khổng lồ'

Trong chiến thắng trước Tottenham hôm 6/12, thủ thành người Tây Ban Nha một lần nữa cho thấy phong độ xuất sắc, giúp đội bóng của HLV Andoni Iraola ghi dấu ấn đáng nhớ. Đây là trận đấu Bournemouth giành chiến thắng với tỷ số 1-0, trong đó Kepa có 4 pha cứu thua, được trang WhoScored chấm 7,2 điểm.

Kepa, 30 tuổi, đã hồi sinh mạnh mẽ tại Bournemouth, đặc biệt trong trận thắng thứ ba của đội trước các đối thủ thuộc nhóm "Big Six" (sau Arsenal và Manchester City). Trước Tottenham, anh tỏa sáng với hàng loạt pha cứu thua đỉnh cao, giữ vững khung thành trước các pha dứt điểm nguy hiểm của đội bóng do HLV Ange Postecoglou dẫn dắt.

Dù mắc một sai lầm nhỏ ở phút 59 khi không bắt dính cú sút của Kulusevski, tạo cơ hội để Son Heung-min đưa bóng vào lưới, tình huống này nhanh chóng bị hủy do tiền đạo người Hàn Quốc rơi vào thế việt vị. Ngoài tình huống này, màn trình diễn của Kepa gần như hoàn hảo.

Sự trở lại của Kepa đặc biệt đáng chú ý sau quãng thời gian nghỉ ngắn vì chấn thương háng. Trong bốn trận gần đây, anh đã cho thấy mình là điểm tựa vững chắc của Bournemouth, đặc biệt trong hai chiến thắng liên tiếp trước Wolves và Tottenham.

Với Kepa, đây là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp. Sau khi không thể tìm được chỗ đứng tại Real Madrid và Chelsea, hợp đồng cho mượn tại Bournemouth mang đến cho anh cơ hội chứng minh bản thân. Hợp đồng với Chelsea còn thời hạn đến năm 2026, nhưng mùa hè tới - khi thời gian cho mượn kết thúc - tương lai của anh sẽ được định đoạt. Nếu Chelsea muốn thu hồi một phần số tiền 80 triệu euro đã chi để chiêu mộ anh vào năm 2018, họ buộc phải tính đến việc bán thủ thành này.

Kepa giờ đây không chỉ là một thủ môn đáng tin cậy mà còn là biểu tượng cho sự trở lại mạnh mẽ, giúp Bournemouth vững vàng trên hành trình chinh phục các mục tiêu lớn tại Premier League.

