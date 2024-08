'Kẹo mút tuổi thơ' Chupa Chups giá 15 triệu đồng

Đây không phải thiết kế đầu tiên lấy cảm hứng từ ẩm thực của Fendi. Năm 1997, nhà mốt này thành công giới thiệu chiếc túi Baguette (hay còn gọi là túi bánh mì) nổi tiếng. Đúng với tên gọi, món phụ kiện này được lấy ý tưởng từ những chiếc bánh mì dài, thường được các quý cô kẹp dưới cánh tay sau một phiên mua sắm. Chiếc túi huyền thoại này hồi sinh khi xuất hiện trong bộ phim And Just Like That hồi năm ngoái.