Keane, hãy để yên cho Bruno Fernandes đá

Từ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân đến việc gồng gánh cả đội trên lưng, tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành trụ cột không thể thiếu của "Quỷ đỏ". Roy Keane có thể không thích phong cách của Fernandes, có thể chỉ trích cách anh thể hiện cảm xúc trên sân, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng: nếu thiếu Fernandes, MU sẽ chìm sâu hơn rất nhiều so với hiện tại.

Trận hòa 1-1 trước Arsenal thuộc vòng 28 Premier League hôm 10/3 là minh chứng rõ ràng nhất về tầm quan trọng của Fernandes. Khi Manchester United cần một thủ lĩnh để tạo ra khác biệt, tiền vệ người Bồ Đào Nha đứng lên.

Pha đá phạt tinh quái của Fernandes vào cuối hiệp một không chỉ giúp đội nhà vươn lên dẫn trước, mà còn thổi bùng lên tinh thần chiến đấu của toàn đội. Nếu không có pha cản phá xuất sắc của David Raya vào những phút cuối, chính Fernandes có thể mang về chiến thắng cho Manchester United.

“Đội trưởng tuyệt vời!”, Roy Keane thốt lên sau bàn thắng của Fernandes, dù trong giọng nói vẫn lẫn chút hoài nghi. “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về đẳng cấp của cậu ấy, nhưng tôi nghĩ cậu ấy có thể làm nhiều hơn cho đội bóng”.

Suốt nhiều năm qua, Fernandes gồng gánh Man United trong một tập thể đầy rẫy những vấn đề. Anh không chỉ là nguồn sáng tạo chính, mà còn là chỗ dựa tinh thần của cả đội. Nếu không có anh, Manchester United sẽ ra sao?

Fernandes không hoàn hảo. Anh có thể đôi khi chuyền bóng quá mạo hiểm, thực hiện những đường chuyền "Hollywood" không cần thiết thay vì giữ bóng an toàn. Fernandes cũng có thể bực tức, thể hiện sự thất vọng với đồng đội khi họ không đạt kỳ vọng.

Nhưng trong một đội bóng thiếu ổn định, thiếu ý tưởng tấn công, liệu Fernandes có lựa chọn nào khác? Anh phải mạo hiểm, phải chấp nhận rủi ro. Bởi nếu không làm vậy, ai sẽ làm?

Bàn thắng vào lưới Arsenal đánh dấu lần thứ 25 Fernandes góp dấu giày vào bàn thắng của Man United trong mùa giải này, nâng tổng số đóng góp của anh lên 169 bàn thắng và kiến tạo sau 275 trận kể từ khi gia nhập đội bóng vào tháng 1 năm 2020 với giá 47 triệu bảng từ Sporting Lisbon.

Đó là những con số ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh Man United trải qua nhiều giai đoạn bất ổn và khủng hoảng.

Mikel Arteta gọi Fernandes là một "cầu thủ đường phố thông minh", ám chỉ sự tinh quái của tiền vệ này trong tình huống đá phạt. Một số ý kiến cho rằng Fernandes dịch bóng hoặc tác động để trọng tài Anthony Taylor đẩy hàng rào Arsenal lùi xa hơn, tạo ra khoảng trống lý tưởng để tung cú sút hạ gục Raya.

Dù thực hư thế nào, thực tế là Fernandes không chỉ biết cách ghi bàn mà còn biết tận dụng mọi lợi thế để mang lại lợi ích cho đội bóng.

Không chỉ người hâm mộ, ngay cả HLV Ruben Amorim cũng hiểu rằng Fernandes là cái tên quan trọng nhất của Man United hiện tại. "Chúng tôi cần nhiều Bruno hơn, điều đó là rõ ràng", Amorim phát biểu sau trận đấu. "Không chỉ về chất lượng và cá tính, mà trong giải đấu này, khả năng ra sân đều đặn là rất quan trọng".

"Cậu ấy có thể mắc sai lầm, nhưng cậu ấy luôn biết cách đứng lên đúng lúc. Fernandes có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau và khi đội cần một bàn thắng hay một đường kiến tạo, cậu ấy luôn có mặt. Cậu ấy là tấm gương sáng cho các cầu thủ khác", Amorim tiếp tục.

Trước Arsenal, Fernandes không chơi ở vị trí số 10 quen thuộc, mà được kéo xuống đá lùi sâu bên cạnh Casemiro. Amorim hiểu rằng nếu muốn hàng tiền vệ chơi chắc chắn, ông không thể lặp lại sai lầm khi để Casemiro và Christian Eriksen đá cặp - một quyết định đã dẫn đến trận thua 0-2 trước Newcastle hồi tháng 12.

Chính sự hiện diện của Fernandes ở khu trung tuyến giúp Casemiro chơi tốt hơn, và toàn bộ đội hình Man United - dù thiếu vắng 10 cầu thủ vì chấn thương - cũng thể hiện một bộ mặt tích cực hơn.

Trong một tình huống ở hiệp một, khi Eriksen lười áp sát Martin Odegaard, Fernandes giơ tay bày tỏ sự bực tức, như muốn hỏi tại sao đồng đội không chịu nỗ lực hơn. Anh đòi hỏi sự tập trung, sự nỗ lực từ đồng đội - và đó chính là phẩm chất của một thủ lĩnh thực thụ.

Không nhiều cầu thủ trong phòng thay đồ Man United dành tâm huyết cho CLB như Fernandes. Anh không chỉ chiến đấu trên sân, mà còn quan tâm đến cả những người phía sau hậu trường. Khi đội bóng thực hiện hàng loạt đợt cắt giảm nhân sự, Fernandes chủ động gọi điện để an ủi các nhân viên bị ảnh hưởng.

Vài tuần trước, Fernandes cũng tổ chức một buổi ăn tối và tự chi trả, nhằm gắn kết tinh thần đồng đội. Anh không chỉ dẫn dắt đội bóng bằng phong độ trên sân, mà còn bằng những hành động cụ thể bên ngoài sân cỏ.

Ở Man United lúc này, có thể có nhiều cầu thủ tài năng, nhưng không ai có tinh thần chiến đấu mãnh liệt như Fernandes. Manchester United từng có những cầu thủ vĩ đại, những thủ lĩnh xuất sắc như Eric Cantona, Roy Keane hay Wayne Rooney.

Dù Bruno Fernandes có thể không thuộc đẳng cấp ấy, trong bối cảnh hiện tại của đội bóng, anh chính là cái tên quan trọng nhất. Nếu không có Fernandes, Man United có thể đã tụt xuống tận đáy bảng xếp hạng. Và có lẽ, ngay cả những người từng chỉ trích anh như Roy Keane cũng nên thừa nhận điều đó.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.