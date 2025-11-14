Kẻ mạo danh ‘đô đốc’ gây chấn động nước Anh

Một “đô đốc hải quân" giả mạo đang gây phẫn nộ trong dư luận Anh, người đàn ông này mặc quân phục và đeo nhiều huân chương xuất hiện trong lễ tưởng niệm dành cho những quân nhân Anh đã tử trận.

Jonathan David Carley (đứng hàng đầu) xuất hiện tại lễ tưởng niệm ở thị trấn Llandudno, xứ Wales, ngày 9/11. Ảnh: Telegraph.

Jonathan David Carley, 64 tuổi, đang bị điều tra vì nghi giả danh sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh. Động thái của Carley gây phẫn nộ khi người đàn ông này xuất hiện tại lễ tưởng niệm tổ chức tại thị trấn Llandudno, xứ Wales, ngày 9/11.

Tại sự kiện, Carley gắn 12 huân chương trên ngực áo, thực hiện nghi thức chào của quân nhân trước đài tưởng niệm. Người này không có tên trong danh sách khách mời và tự đến tham dự sự kiện.

Hải quân Hoàng gia Anh nhận định hành động của Carley là “xúc phạm” đối với giới quân nhân và cảnh báo việc giả mạo quân nhân có thể bị xem là hành vi phạm pháp, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật pháp tại Anh cũng cấm người chưa từng phục vụ trong quân đội được mặc quân phục.

Sự nghi ngờ dấy lên khi Carley đeo một loạt huân chương không hợp lý, bao gồm cả những huân chương dành cho lực lượng quân nhân dự bị và cả huân chương cao quý vốn chỉ dành cho những quân nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong quá trình phục vụ trong quân đội.

Ngoài ra, những người trong lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh có thể nhìn ra ngay những điểm bất hợp lý trong bộ quân phục của Carley, chẳng hạn như cổ áo sơ mi may sai quy định, tay áo khoác quá dài. Ngay tại sự kiện, ban tổ chức cũng đã nảy sinh nghi ngờ.

Đại diện Hội đồng thị trấn Llandudno cho biết khi người của ban tổ chức ra hỏi Carley là ai, ông ta tự nhận đang đại diện cho ông Harry Fethersonhaugh, một quan chức địa phương tại hạt Clwyd. Tuy nhiên, ông Harry Fethersonhaugh khẳng định với báo giới rằng chưa từng gặp Carley và đang yêu cầu điều tra về sự việc.

Hội đồng Llandudno cho biết Carley đặt một vòng hoa tưởng niệm rồi nhanh chóng rời đi và giữ trật tự trong suốt quá trình tham dự sự kiện.

Từ những bức ảnh cũ, truyền thông Anh còn phát hiện ra rằng Carley từng có mặt trong các lễ tưởng niệm tại thị trấn Caernarfon hồi năm 2018 và 2019. Ông ta cũng mặc bộ quân phục tương tự với những dấu hiệu sai quy chuẩn.

Theo tờ London Gazette, Carley chỉ từng tham gia lực lượng quân nhân dự bị khi còn là giáo viên dạy lịch sử tại trường trung học Cheltenham College thuộc thị trấn Cheltenham, hạt Gloucestershire, Anh.

Bên cạnh những thêu dệt về sự nghiệp quân nhân, Carley còn hay giới thiệu rằng bản thân đã tốt nghiệp Đại học Oxford và Đại học Harvard. Tuy nhiên, nhóm Walter Mitty Hunters Club chuyên thu thập thông tin về những trường hợp bị nghi giả danh quân nhân cho biết tên của ông này không có trong danh sách cựu sinh viên Harvard.

Người dân tại thị trấn ven biển Harlech, nơi Carley cư trú, cho biết Carley từ lâu đã hay khoe khoang về quá khứ phục vụ trong quân ngũ, nhưng họ vốn đã nghi ngờ ông này bịa đặt. Hiện Carley từ chối bình luận về sự việc đang gây xôn xao dư luận Anh.