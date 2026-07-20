Kế hoạch kiểm tra sức khỏe quân nhân của Lầu Năm Góc gây tranh cãi

Quy định sàng lọc testosterone cho quân nhân từ 30 tuổi của Bộ Chiến tranh Mỹ vấp phải sự phản đối từ nhiều chuyên gia, những người cho rằng chính sách này thiếu cơ sở khoa học.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và các binh sĩ Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ngày 15/7, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ra lệnh triển khai chương trình sàng lọc testosterone cho toàn bộ quân nhân tại ngũ và lực lượng dự bị từ 30 tuổi. Theo ông, việc kiểm tra sẽ giúp binh sĩ duy trì thể trạng, sức bền và hiệu suất chiến đấu ở mức tối ưu. Quân nhân sẽ được tư vấn trước khi quyết định có điều trị bằng testosterone hay không và việc điều trị hoàn toàn mang tính tự nguyện.

Tuy nhiên, các chuyên gia bày tỏ lo ngại về tính cần thiết của việc xét nghiệm đại trà. 4 chuyên gia nhận định hiện chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy sàng lọc toàn bộ quân nhân từ 30 tuổi trở lên sẽ giúp cải thiện năng lực tác chiến của quân đội Mỹ, theo Reuters.

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tiết niệu Mỹ và Hiệp hội Nội tiết Mỹ, liệu pháp testosterone chỉ nên áp dụng cho những người vừa có kết quả xét nghiệm xác nhận thiếu hụt hormone.

Các chuyên gia cũng cảnh báo liệu pháp testosterone có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, trong đó đáng lo ngại nhất là ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới. Ngoài ra, việc điều trị còn có nguy cơ gây rối loạn nhịp tim, đặc máu, các vấn đề về tuyến tiền liệt, rụng tóc, nổi mụn và thay đổi tâm trạng.

Một số chuyên gia cho rằng nhiều trường hợp testosterone thấp ở quân nhân trẻ có thể được cải thiện bằng chế độ ngủ nghỉ, dinh dưỡng và luyện tập hợp lý thay vì sử dụng hormone thay thế.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 15/7 đã thông báo về việc bắt buộc sàng lọc testosterone hằng năm đối với binh lính từ 30 tuổi trở lên. Ảnh: Reuters.

Ông Hegseth cho biết một mục tiêu của chương trình là phát hiện "Hội chứng Operator" - tình trạng thường gặp ở các lực lượng đặc nhiệm, bao gồm thiếu hụt testosterone, chấn thương sọ não và rối loạn nội tiết. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nhóm đặc nhiệm không đại diện cho toàn bộ quân đội và chưa đủ cơ sở để mở rộng xét nghiệm cho tất cả quân nhân.

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao thể chất cho quân nhân khi thường xuyên trực tiếp tham gia tập luyện cùng các đơn vị.

Hiện Lầu Năm Góc chưa công bố hướng dẫn chi tiết về cách xử lý các kết quả xét nghiệm bất thường cũng như phạm vi áp dụng của chương trình đối với quân nhân nam và nữ.