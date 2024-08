'Kẻ ác đội lốt người đồng cảm' và sự phẫn nộ của Taylor Swift

Taylor Swift, Chappell Roan và Doja Cat là những nữ nghệ sĩ dám lên tiếng chỉ trích văn hóa độc hại của một bộ phận người hâm mộ.

Chappell Roan - ca sĩ có hơn 68,36 triệu lượt nghe trực tuyến trong nửa đầu năm nay - làm dấy lên làn sóng tranh luận khi chỉ trích nhóm người hâm mộ tiếp cận cô nơi công cộng, quấy rối cô trên mạng và tìm mọi cách liên lạc với gia đình cô. Hiện, Roan cảm thấy cuộc sống bị đảo lộn.

"Tôi không coi việc lạm dụng và quấy rối, theo dõi, hoặc bất cứ điều gì gây hại, là điều bình thường đối với những người nổi tiếng", Roan bức xúc nói trong một video. Cô nhấn mạnh: "Tôi không đồng tình rằng loại hành vi điên rồ này nên đi kèm với công việc, sự nghiệp, lĩnh vực mà tôi đã chọn".

Câu chuyện của Chappell Roan gây chú ý những ngày qua. Ảnh: WireImage.

Người hâm mộ độc hại

Theo Business Insider, ở góc độ con người, sự tức giận của giọng ca Good luck, babe! là điều dễ hiểu. Câu chuyện của Roan cũng phản ánh xu hướng chung của người nổi tiếng, đặc biệt là nghệ sĩ nữ - những người thường xuyên lên tiếng về cảm giác thiếu an toàn khi trở thành tâm điểm.

Tất nhiên, trong thời đại truyền thông xã hội phát triển, chủ đề "người hâm mộ độc hại" được thảo luận và mổ xẻ rộng rãi, song điều đáng lên án là hình thức quấy rối ngày càng thô thiển, nguy hiểm.

3 năm trước, sau khi suýt chết vì sốc ma túy, Demi Lovato đã chấn chỉn Lovatics (FC của cô) vì dọa giết bạn thân của cô do lầm tưởng người này là kẻ gây ảnh hưởng xấu khiến cô nguy kịch. "Các fan muốn điều tốt nhất cho tôi, nhưng không phải lúc nào họ cũng nắm đầy đủ thông tin. Đôi khi họ hơi quá đà, có chút không đúng mực", Lovato giải thích trong phim tài liệu cá nhân.

Câu nói "Có chút không đúng mực" vẫn còn khá nhẹ so với làn sóng lăng mạ mà người bạn của Lovato phải nhận. Theo cây bút Rachel Brodsky của The Independent, mặc dù cộng đồng fan khá độc hại và có vẻ thích đóng vai phản diện, Lovato vẫn chiều chuộng họ vì nữ ca sĩ không còn chọn lựa nào khác.

Demi Lovato vẫn chiều chuộng fan dù biết họ rất "toxic". Ảnh: People.

Cách này đã vô tình trở thành chuẩn mực chung cho nhiều nghệ sĩ. Bởi, để theo đuổi danh tiếng và sự giàu có, các ngôi sao chấp nhận đời sống cá nhân bị soi mói. Nếu muốn có nhiều người ủng hộ và yêu thích, họ phải để khán giả tiếp cận sâu dù không thoải mái với điều đó.

"Nghệ sĩ nam thường thể hiện lòng biết ơn rập khuôn hoặc duy trì hình ảnh hoàn hảo trong mắt người hâm mộ, trông chẳng khác nào những con búp bê được lập trình sẵn lời thoại vậy. Trái lại, giới nghệ sĩ nữ, điển hình là Chappell Roan và Taylor Swift, không chấp nhận trở thành con rối. Họ có thể mượn các sản phẩm âm nhạc hoặc đăng đàn trực tiếp để chỉ trích người hâm mộ hiếu chiến", Business Insider nhận định.

Tờ báo tin rằng những dòng trạng gái gần đây của Roan chứng tỏ nữ ca sĩ từ chối chấp nhận văn hóa fan độc hại.

"Những kẻ phá hoại, hay phán xét"

Trước vụ của Chappell Roan vài tuần, Halsey đăng đàn bức xúc về việc ca khúc Lucky bị chê không thương tiếc. Cô viết: "Người hâm mộ của tôi đối xử với tôi tệ hơn bất kỳ ai khác trên hành tinh này. Tất nhiên tôi không nói tất cả, nhưng trước đây chỉ có một số ít người cư xử kém và giờ thì phần lớn thích bày tỏ sự ghét bỏ, chỉ trích tôi xấu xa".

Doja Cat cũng đã được nhắc tới khi công khai "khẩu chiến" với người hâm mộ vào năm ngoái. Thậm chí, cô thẳng thừng nói với các fan rằng: "Tôi không yêu các bạn bởi vì tôi còn chẳng biết các bạn là ai".

Mặc dù mất gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram, Cat vẫn không thấy mình sai khi phát ngôn như vậy. Cô tiếp tục nói: "Cảm giác như vừa đánh bại một con quái thú lớn đã kìm hãm tôi bấy lâu nay. Không ai ép các bạn cả. Tôi chẳng hiểu tại sao các bạn lại nói chuyện với tôi như thể các bạn là người điên vậy". BI nhận định giọng ca Say So mạo hiểm danh tiếng để đổi lấy sự riêng tư và tự do.

Taylor Swift mượn album gần nhất để chỉ trích người hâm mộ độc hại. Ảnh: @taylorswift.

Theo Business Insider, ngay cả Swift cũng phẫn nộ khi tung hẳn những ca khúc đề cập chuyện bị fan làm phiền quá mức. I Know Places và The Archer mô tả Swift "như một con thú bị săn đuổi, cố trốn tránh những cái bẫy và vô số ánh mắt tò mò". Còn Mirrorball và Dear Reader là lời than thở của cô ở vai trò người nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, trong album gần nhất The Tortured Poets Department, Swift phàn nàn về việc bị giam cầm. Cô ví một nhóm người hâm mộ là "những kẻ phá hoại", "những kẻ độc ác đội lốt người đồng cảm", "kẻ hay phán xét"... Ca sĩ không ngần ngại lên án những người tôn thờ cô đến mức phi nhân tính. Bình luận ác ý, tấn công tình dục, theo dõi, khủng bố tinh thần, kỳ thị phụ nữ... là những vấn nạn mà ca sĩ tỷ phú muốn nói trong Who's Afraid of Little Old Me?

Theo nhiều cách, mạng xã hội đã tạo ra thế giới khắc nghiệt hơn cho người nổi tiếng. Sự tàn ác đi kèm chỉ trích chưa bao giờ phổ biến đến thế. Trước tình trạng độc hại đó, thay vì nhắm mắt làm ngơ, không ít các ngôi sao dũng cảm cách đáp trả dù biết điều đó đôi khi gây bất lợi cho bản thân.

Như Roan đã chia sẻ: "Nhiều người nghĩ rằng họ hiểu rõ nghệ sĩ đến từng chân tơ kẽ tóc chỉ qua việc nghe nhạc, quan sát nghệ sĩ trên mạng. Tôi không đồng tình điều đó và nói không với sự tiếp cận cực đoan".