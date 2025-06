Katleen Phan Võ trước khi đính hôn

Sáng 4/6, Katleen Phan Võ (sinh năm 1997) gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh lên trang cá nhân. Nữ diễn viên khoe khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trong khung cảnh lãng mạn. Trong bài đăng, cô viết: “I said yes to my best friend. Forever grateful for you” (Tạm dịch: Tôi đã nói 'Em đồng ý' với người bạn thân nhất. Mãi mãi biết ơn anh).