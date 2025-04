Kane lên tiếng trước thời khắc vô địch

Hôm 26/4, Bayern thắng Mainz 3-0 và chạm một tay vào chức vô địch Bundesliga mùa này. Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn với Harry Kane khi anh bị treo giò ở trận đấu kế tiếp gặp Leipzig vì thẻ vàng. Đây là cuộc đối đầu có thể giúp đội bóng chính thức lên ngôi tại giải quốc nội.

Hôm 28/4, Kane chỉ trích quyết định của trọng tài về tấm thẻ vàng: "Tôi nghĩ đó là một quyết định điên rồ, không thể nào là một thẻ vàng. Thật không may, đôi khi có những người đến Allianz Arena để cố gắng tạo dựng danh tiếng cho bản thân".

Kane thừa nhận nỗi thất vọng khi bỏ lỡ trận đấu quan trọng trước Leipzig vào cuối tuần này. Cựu sao Tottenham nói thẳng rằng quy định về thẻ vàng ở Bundesliga là "không hợp lý" và gợi ý nên thay đổi điều luật này trong tương lai.

"Họ nên xem quy định như ở Premier League. Tôi bỏ lỡ một trận đấu quan trọng chỉ vì nhận thẻ vàng trong trận đầu tiên của mùa giải. Điều đó thật vô lý. Có lẽ họ nên xem xét lại vấn đề này trong tương lai", Kane thừa nhận.

Khi nói về cơ hội giành danh hiệu chính thức đầu tiên trong sự nghiệp, Kane cho biết: "Đừng lo, tôi sẽ ăn mừng nhiều hơn bất kỳ ai".

Kane đã nhiều lần phải nếm trải cảm giác thất bại trước ngưỡng cửa vô địch. Anh từng về nhì trong nhiều giải đấu với Tottenham, đội tuyển Anh và cả Bayern Munich (ở mùa 2023/24).

Đội trưởng tuyển Anh chịu thất bại trong 6 trận chung kết, bao gồm 2 lần tại Euro 2020 và 2024, 1 trận chung kết Champions League với Tottenham, và 2 trận chung kết League Cup. Mùa trước, Bayern của Kane cũng để thua trong trận chung kết Siêu cúp Đức.

