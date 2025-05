Kaka tái xuất tuyển Brazil?

“Nếu đội tuyển nghĩ rằng tôi có thể tạo ra giá trị, tôi rất sẵn sàng. Tôi đã chuẩn bị cho thời điểm này kể từ khi giải nghệ vào năm 2017", Kaka chia sẻ hôm 19/5.

Kaka có 92 lần khoác áo đội tuyển Brazil. Cựu danh thủ này đã tham gia các khóa học về quản lý thể thao tại Đại học Harvard và hoàn thành khóa đào tạo HLV tại Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF).

“Tôi rất mong chờ cơ hội được phục vụ đội tuyển quốc gia", Kaka nói thêm.

Cựu ngôi sao của AC Milan và Real Madrid cũng đã từng làm việc dưới sự dẫn dắt của Ancelotti tại cả hai câu lạc bộ. Cả hai cùng nhau giành chức vô địch Champions League ở Milan. Kaka tin rằng kinh nghiệm này sẽ giúp anh dễ dàng hòa nhập vào ban huấn luyện của Ancelotti.

Ngoài việc mời Kaka tham dự ban huấn luyện, HLV Ancelotti cũng quyết định triệu tập những cựu binh giàu kinh nghiệm như Neymar và Casemiro trong danh sách tập trung sơ bộ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 6.

Hai trận đấu đầu tiên của Ancelotti khi dẫn dắt "Selecao" là tại vòng loại World Cup 2026 gặp Ecuador (ngày 6/6) và Paraguay (11/6). Hiện tại, Brazil đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Theo quy định, 6 đội đứng đầu vòng loại mới giành quyền tham dự World Cup 2026.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.