Juventus quá đáng sợ

Trên sân Marcantonio Bentegodi của Verona rạng sáng 27/8 (giờ Hà Nội), Juventus đè bẹp chủ nhà với tỷ số 3-0. Trung phong Dusan Vlahovic tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, bàn còn lại của "Bà đầm già" được ghi do công Nicolò Savona.

Juventus sớm định đoạt cục số phận trận đấu ngay trong hiệp 1. Vlahovic và Savona liên tiếp ghi bàn ở các phút 28 và 39 để giúp đội nhà khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số 2-0. Sang hiệp 2, cú sút chính xác từ chấm 11 m của Vlahovic ấn định thắng lợi giòn giã cho đội bóng của HLV Motta.

Chứng kiến Juventus thắng đậm Verona, ban lãnh đạo đội bóng chắc chắn rất hài lòng. Quyết định đặt niềm tin vào HLV Motta của họ đã đúng. Tại Marcantonio Bentegodi, "Bà đầm già" tạo ra thế trận vượt trội so với chủ nhà khi kiểm soát bóng 60%, tung ra 8 pha dứt điểm - 5 trong đó trúng đích.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Serie A cho thấy Juventus hoàn toàn sống ổn với những sự thay đổi táo bạo về nhân sự được HLV Motta tạo ra. Ở trận này, Federico Chiesa tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Tuyển thủ Italy bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV Motta.

Mùa trước, Chiesa ghi 9 bàn sau 33 trận tại Serie A. Dù rằng có phần sa sút phong độ, tiền đạo cánh 26 tuổi vẫn được xem như ngôi sao. Song, HLV Motta lại không coi Chiesa là hạt nhân trong lối chơi, thậm chí chấp nhận việc đẩy cầu thủ này khỏi Turin. Liverpool được cho là bến đỗ mới của nhà vô địch Euro 2020.

Một điều thú vị trong chiến thắng thứ hai liên tiếp của Juventus tại Serie A là họ đã có 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn. Những người từng lên tiếng trong trận thắng Como với tỷ số 3-0 ở vòng khai mạc như Samuel Mbangula, Timothy Weah và Andrea Cambiaso hôm nay đều im tiếng.

Dù vậy, Vlahovic và Savona đã làm thay các đồng đội nhiệm vụ ghi bàn. Thực tế này biến "Bà đầm già" trở lại thành thế lực đáng gờm ở Serie A.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.