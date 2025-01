Justin Baldoni đáp trả Blake Lively

Justin Baldoni cáo buộc Blake Lively có nhiều hành động nhằm hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của anh.

Theo Page Six, Justin Baldoni cáo buộc Blake Lively ngăn cấm anh và đoàn làm phim Wayfarer Studios tham dự buổi ra mắt It Ends With Us. Trong vụ kiện yêu cầu New York Times bồi thường 250 triệu USD , Baldoni cho rằng nữ diễn viên có hành động một cách kế hoạch, hệ thống để hủy hoại sự nghiệp của anh.

"Nhằm hạ thấp vai trò của Justin Baldoni, ban đầu, Blake Lively từ chối để anh tham dự buổi ra mắt phim. Chỉ khi chịu áp lực nhất định, cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý cho Baldoni và Wayfarer Studios tham dự, nhưng trong điều kiện nhục nhã", trích dẫn từ hồ sơ pháp lý do New York Post thu thập.

Đơn kiện cho biết Justin Baldoni bị cắt ngắn thời lượng giao lưu trên thảm đỏ. Đoàn làm phim Wayfarer Studios, gia đình và bạn bè của nam diễn viên bị tách lẻ, phải chờ ở tầng hầm tới khi Blake Lively rời đi. Họ không được tham gia bữa tiệc sau buổi ra mắt và phải tự tổ chức sự kiện cho riêng mình, được tính là chi phí phát sinh.

Justin Baldoni cáo buộc Blake Lively cố gắng hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của anh. Ảnh: Sony Pictures.

Ngoài ra, tài tử Ryan Reynolds, chồng của Blake Lively cũng bị gọi tên trong tài liệu. Theo đó, Justin Baldoni lo ngại vợ chồng nhà Reynolds sẽ dùng mọi cách để hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống của nam diễn viên. Một trong số đó là cáo buộc Ryan Reynolds thuyết phục người đại diện của Baldoni hủy hợp đồng với anh.

Trên Hollywood Reporter, WME, công ty quản lý cũ của Baldoni, đồng thời là đại diện của Lively và Reynolds lên tiếng phủ nhận cáo buộc này. Trong tuyên bố gửi tới Page Six, đội ngũ pháp lý của Blake Lively cho rằng động thái của Justin Baldoni không thể thay đổi điều gì và mong muốn giải quyết vấn đề tại tòa án.

Ngày 21/12, trên New York Times, Blake Lively tuyên bố: "Tôi hy vọng hành động pháp lý này giúp vén màn các mưu đồ trả thù ác ý nhằm tổn hại các cá nhân dám đứng lên vạch trần sai phạm, bảo vệ những người đang bị nhắm tới".

Trước đó, Blake Lively cáo buộc Justin Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath nhiều lần có hành vi quấy rối tình dục trên phim trường và nỗ lực hủy hoại danh tiếng của cô sau khi quá trình ghi hình khép lại. Ngay lập tức, Baldoni phủ nhận các cáo buộc tới từ Lively.