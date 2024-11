Jung Woo Sung và người mẫu Moon Gabi có con nhưng không kết hôn

Jung Woo Sung và người mẫu Moon Gabi quen nhau từ năm 2022. Vừa qua, hai người đón con chung là một bé trai.

Ngày 24/11, tờ Dispatch đưa tin người mẫu Moon Gabi (35 tuổi) mới đây lên chức mẹ. Tháng 3, cô hạ sinh một bé trai khỏe mạnh. Người đặt tên khai sinh cho đứa trẻ này là Jung Woo Sung. Theo Dispatch, nam diễn viên Jung Woo Sung chính là cha của đứa trẻ.

Moon Gabi và Jung Woo Sung gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2022. Hai người gặp nhau tại một buổi họp mặt, sau đó giữ liên lạc với nhau và trở nên thân thiết. Vào tháng 6/2023, Moon Gabi mang thai. Khi Moon Gabi thông báo chuyện mang thai với Jung Woo Sung, nam diễn viên rất vui mừng. Anh cũng hứa chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Moon Gabi và Jung Woo Sung xác nhận có con. Ảnh: Dispatch.

Theo thông tin của Dispatch, Jung Woo Sung đã đích thân đặt tên cho con trai. Sau đó, họ cùng nhau thảo luận về bệnh viện hay chăm sóc con ở đâu. Tuy nhiên, cả hai đều không có ý định kết hôn.

Trước tin tức trên, Jung Woo Sung cho biết: "Tôi đã nghe tin cô ấy mang thai vào năm ngoái và quyết định bảo vệ mạng sống quý giá của em bé. Với tư cách một người cha, tôi dự định chăm sóc con trai bằng tất cả những gì có thể".

Trước đó, ngày 22/11, Moon Gabi thông báo việc có con trai. Cô chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi đã lấy hết can đảm để sống một cuộc sống bình thường hơn với tư cách mẹ của một đứa trẻ. Tôi sẽ trở thành một người mẹ khỏe mạnh, tràn đầy tình yêu và hạnh phúc”.

Moon Gabi sinh năm 1989, ra mắt trên chương trình Charm TV của OnStyle vào năm 2017. Cô được yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp trong Get It Beauty và Law of the Jungle.

Jung Woo Sung sinh năm 1973, là một trong những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc. Anh nổi tiếng qua nhiều bộ phim như The Good, the Bad, the Weird, Cold Eyes, The Divine Move, The King, Steel Rain, Hunt… Năm 2023, anh trở lại với bộ phim Tell Me That You Love Me.