Jun Ji Hyun bị điều tra thuế

Ngày 10/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về cuộc điều tra thuế liên quan đến nữ diễn viên Jun Ji Hyun. Theo HeraldPOP, ngôi sao Vì sao đưa anh tới đã phải nộp bổ sung 20 triệu won cho cơ quan thuế.

Cụ thể, cuộc điều tra thuế nhắm vào Jun Ji Hyun diễn ra vào năm 2023, có liên quan đến các giao dịch bất động sản của nữ diễn viên. Được biết, nữ diễn viên mua một tòa nhà 5 tầng tại Nonhyeon-dong, quận Gangnam, Seoul với giá 8,6 tỷ won vào năm 2007. Đến năm 2021, cô bán lại tòa nhà này với giá 23,5 tỷ won, thu về khoản lợi nhuận 14,9 tỷ won.

Không dừng lại ở đó, vào tháng 9/2022, Jun Ji Hyun cùng chồng tiếp tục đầu tư khi mua một căn penthouse tại khu Seongsu-dong, Seoul với giá 13 tỷ won.

Tối 10/2, phía công ty quản lý khẳng định, quá trình kiểm tra không phát hiện sai phạm, và khoản truy thu này chỉ xuất phát từ khác biệt về phương thức xử lý chi phí giữa kế toán thuế và Cục thuế quốc gia.

Jun Ji Hyun (sinh năm 1981) là ngôi sao hạng A của làng phim Hàn Quốc. Cô được nhiều người yêu mến với những vai diễn thành công trong Siêu trộm (2012), Hồ sơ Berlin (2013), Vì sao đưa anh tới (2014)...

Không chỉ có sự nghiệp phát triển, nữ diễn viên là người sở hữu khối gia tài khổng lồ, đứng đầu bảng xếp hạng các đại gia bất động sản của Kbiz tính đến hiện tại. Theo truyền thông xứ Hàn, Jun Ji Hyun sở hữu nhiều tòa nhà và căn hộ có giá trị cao tại Seoul với tổng giá trị lên đến vài chục triệu USD.

