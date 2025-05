Johnny Trí Nguyễn 'mở màn' GMA 2025

Sự kiện lần này sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 17/5, tại GMA Arena (Phước Kiển, Nhà Bè), đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi 8 sự kiện hấp dẫn trong năm 2025.

Năm nay, GMA mang đến nhiều đổi mới đáng chú ý. Theo chia sẻ của võ sư Johnny Trí Nguyễn, Tổng đạo diễn Thần Võ Việt Nam, giải đấu sẽ giới thiệu hạng cân Đường Lang (53 kg), tạo cơ hội thi đấu cho các võ sĩ ở hạng cân này. Bên cạnh đó, GMA 2025 còn chào đón sự tham gia của các võ sĩ quốc tế đến từ Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar và Malaysia, nâng tầm cạnh tranh và hứa hẹn những trận đấu nảy lửa.

Sự kiện đầu tiên sẽ chứng kiến 9 cặp đấu đầy kịch tính. Tâm điểm của đêm đấu chắc chắn là màn so tài giữa hai võ sĩ kỳ cựu với lối đánh hoa mỹ: Trần Minh Nhựt của Võ đường Liên Phong và Trần Trọng Kim của PFC Phú Quốc.

Ở hạng cân Đường Lang, 8 võ sĩ sẽ tranh tài để khẳng định vị thế, bao gồm cuộc đối đầu giữa Trương Quang Kiệt và Huỳnh Quang Thiện, Nguyễn Hữu Nghĩa và Bùi Xuân Nguyên, Đặng Quốc Quang và Phan Ngọc Hiếu. Đặc biệt, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so găng của Lê Hoàng Đức, nhà vô địch Muay thế giới và châu Á, đối đầu với Lương Trọng Nghĩa.

Các cặp đấu hấp dẫn khác bao gồm: Phạm Thanh Phong - Phạm Văn Hào (Hạng Hổ Mang - 55 kg), màn tái đấu đáng chú ý ở hạng Mãnh Hổ (68 kg) giữa Vũ Hải và Phạm Anh Đức.

Toàn bộ diễn biến của GMA 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp trên Fanpage và YouTube chính thức của Gods of Martial Arts, bắt đầu từ 19h ngày 17/5. Trước đó một ngày, ban tổ chức sẽ tiến hành buổi cân ký, face-off và Media Day cho các đơn vị truyền thông.

