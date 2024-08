‘John Wick’ trở lại

“John Wick: Under the High Table” đang trong quá trình sản xuất, lấy bối cảnh sau các sự kiện của "John Wick: Chapter 4".

Phần tiếp theo của loạt phim John Wick mang tên Under the High Table đang được hãng Lionsgate phát triển, tờ Deadline đưa tin ngày 5/8. Tài tử Keanu Reeves sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc sản xuất loạt phim cùng Basil Iwanyk và Erica Lee. Kịch bản phim được thai nghén bởi Robert Levine trong khi Chad Stahelski tiếp tục ngồi ghế đạo diễn.

Nội dung Under the High Table sẽ nối tiếp những sự kiện xảy ra trong John Wick: Chapter 4, trình làng hồi tháng 3/2023. Chuyện phim theo chân sát thủ John Wick sau khi thoát khỏi hội đồng tối cao tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt mối đe dọa từ các thế lực mới muốn gây dựng tên tuổi. Đồng thời, những kẻ trung thành với trật tự cũ vẫn tiếp tục bảo vệ những quy tắc ngầm từng được thiết lập.

Sự đối đầu giữa cái mới và cái cũ đưa vũ trụ John Wick vào một kỷ nguyên khác. Điều này cho thấy sự kết hợp giữa các tuyến nhân vật mới được tạo ra và các nhân vật hiện có, một cách tiếp cận mà Lionsgate đã sử dụng trước đây trong loạt phim tiền truyện The Continental: From the World of John Wick.

Keanu Reeves trong John Wick.

Trước đó ở phần 4, Marquis de Gramont, một trong số kẻ cầm đầu High Table vung tiền cho đám lính đánh thuê lấy được cái đầu của John Wick. Trước vòng vây kẻ địch, gã sát thủ cô độc phải chạy đến Nhật Bản, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Shimazu - người đứng đầu khách sạn Continental chi nhánh Osaka.

Phần phim kết thúc với việc John Wick bị bắn trúng trong cuộc đấu tay đôi với Caine. Nhân vật dường như đã chết trên bậc thềm của nhà thờ Sacré Coeur khi nhìn thấy hình ảnh người vợ quá cố. Chuyển cảnh sau đó cho thấy bộ đôi Winston cùng Bowery King đến viếng thăm phần mộ của John tại New York. Song, nhiều khán giả cho rằng nhân vật chưa thực sự chết.

Sự xuất hiện của John Wick trong Under the High Table vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, nhân vật đã được xác nhận sẽ trở lại màn ảnh rộng trong Ballerina, spin-off của thương hiệu dự kiến trình làng vào tháng 6/2025. Trước đó, đoạn trailer phim đã được trình chiếu tại CinemaCon, cho thấy sự xuất hiện của nhiều ngôi sao lớn như như Keanu Reeves, Ian McShane và Anjelica Huston.