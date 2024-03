John Cena gây sốc và loạt khoảnh khắc tại Oscar 2024

Một điểm nhấn khác là ca khúc What Was I Made For? của Billie Eilish thắng giải Oscar tại hạng mục Nhạc phim xuất sắc. Ở tuổi 22, cô trở thành ngôi sao trẻ nhất thắng 2 giải Oscar. Năm 2022, nữ ca sĩ mang về tượng vàng đầu tiên cho ca khúc No Time to Die trong bộ phim về điệp viên 007.