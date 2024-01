Jetstar Australia âm thầm xóa bài về đồng VN, chỉ xin lỗi ở bình luận

Jetstar Australia xóa bài đăng có nội dung phân biệt chủng tộc về đồng tiền Việt Nam, chỉ xin lỗi và thông báo về việc xoá ở một bình luận.

Cụ thể, cách đây ít ngày, trang Facebook của Jestar Australia đăng bài viết với nội dung mang ý đùa cợt: "Sorry but Vietnamese money being called dong is objectively funny" (tạm dịch: Xin lỗi nhưng mà đơn vị tiền tệ của Việt Nam gọi là dong buồn cười quá).

Theo đó, "dong" là một từ lóng ám chỉ bộ phận sinh dục nam.

Bởi vậy, bài đăng trên fanpage của hãng hàng không này lập tức nhận về làn sóng chỉ trích. Nhiều người coi đây là trò đùa mang tính phân biệt chủng tộc, xúc phạm người Việt Nam.

Nhận về phản ứng trái chiều, Jestar Australia đã âm thầm xóa bài đăng. Điều này càng khiến dân mạng bức xúc. Dân mạng, cả người Việt và cộng đồng quốc tế, đã "tràn" vào để lại bình luận chỉ trích dưới các bài đăng mới nhất của hãng này, yêu cầu phải có lời xin lỗi.

Hai bài đăng gần nhất trên trang nhận về lần lượt 1.500 và 1.600 bình luận, cao gấp hàng chục lần số bình luận thông thường của trang này. Đa số bình luận đều bày tỏ bức xúc về trò đùa phản cảm, đồng thời cho rằng trang âm thầm xóa bài mà không công khai xin lỗi là khó chấp nhận.

Jetstar Australia xin lỗi vì bài đăng mang tính phân biệt chủng tộc.

"Tôi chỉ muốn nhắc rằng sự thù ghét và phân biệt chủng tộc là bất hợp pháp ở Australia. Bạn xóa bài không có nghĩa là hết chuyện. Đừng hành xử như thể chưa có gì xảy ra", một tài khoản bình luận, nhận về 1.100 lượt yêu thích.

Một người khác nhấn mạnh: "Khi nói đùa về đồng tiền của một quốc gia, đó không phải vấn đề nhỏ. Nó có thể củng cố những định kiến có hại và duy trì câu chuyện phân biệt với một cộng đồng".

Trả lời các bình luận này, Jetstar Australia thừa nhận lỗi của mình: "Chúng tôi đồng ý rằng bài đăng không phù hợp nên nó đã bị gỡ vào sáng hôm nay. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự xúc phạm này".

Dù vậy, đa số dân mạng không đồng tình với cách xin lỗi "nửa vời" này. Mọi người cho rằng Jetstar cần một bài xin lỗi công khai, chính thức chứ không phải chỉ là xin lỗi dưới phần bình luận.

"Không thể tin được đây là cách mà Jetstar Australia xử lý một vụ bê bối phân biệt chủng tộc! Cứ đi cười nhạo nước khác đi rồi công ty sẽ trở thành trò đùa thảm hại trong lịch sử hàng không", một tài khoản bức xúc.

Znews - Tri thức đã liên hệ với Jetstar Australia để làm rõ về việc hãng này xoá bài nhưng không thông báo công khai trên bài viết mới mà chỉ trả lời bình luận của người dùng.