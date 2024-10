Jessi xin lỗi

Nữ rapper lên tiếng xin lỗi vì thiếu trách nhiệm trong vụ việc người hâm mộ bị hành hung khi xin chụp ảnh cùng cô.

Ngày 12/10, trong bài viết đăng tải trên trang cá nhân, Jessie lên tiếng về việc fan bị hành hung khi xin chụp ảnh cùng cô. Theo đó, nữ rapper gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và tích cực phối hợp với các bên liên quan tìm ra thủ phạm.

"Trong lúc gặp gỡ người quen, một người hâm mộ, đồng thời là nạn nhân đã tới xin chụp ảnh cùng tôi. Tuy nhiên, vì trời khuya nên tôi đã lịch sự từ chối hai lần. Ngay lúc đó, bạn ấy bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt. Do tình huống quá bất ngờ nên tôi đã thiếu quan tâm đến người hâm mộ", Jessi thuận lại sự việc.

"Bất kể hoàn cảnh nào, tôi lấy làm tiếc khi người hâm mộ của mình phải chịu bất công như vậy. Tôi cảm thấy bản thân chịu trách nhiệm lớn vì đã không hành động kịp thời. Sau khi vụ việc xảy ra, tôi và công ty quản lý đã chủ động liên hệ gia đình nạn nhân, giúp họ nhanh chóng tìm ra thủ phạm và nhận được lời xin lỗi cũng như bồi thường. Thủ phạm gây ra vụ việc sẽ phải chịu hình phạt thích đáng", cô viết.

Nhằm hạn chế thiệt hại không đáng có, Jessi kêu gọi khán giả không lan truyền thông tin chưa được xác minh hoặc suy đoán thiếu căn cứ xoay quanh vụ việc.

Hình ảnh Jessi (áo trắng) trong vụ việc người hâm mộ bị hành hung. Ảnh: JTBC.

Trước đó, Jessi gây tranh luận trên mạng xã hội sau khi đoạn video CCTV được công bố. Một nhóm khán giả chỉ trích hành động bỏ đi của Jessi khi người hâm mộ bị hành hung là không thể chấp nhận. Ngược lại, nhóm khác cho rằng điều đó không đáng bị chê trách, tình huống có thể nghiêm trọng hơn nếu Jessi can ngăn hai người này.

Jessi là nữ rapper người Mỹ gốc Hàn, lớn lên tại New Jersey. Cô chính thức ra mắt vào năm 2015 với album Get Up và được đông đảo khán giả biết đến qua loạt hit như ZOOM hay NUNU NANA. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Jessi còn thu hút bởi phong cách gợi cảm cùng lối nói chuyện duyên dáng, vui nhộn.