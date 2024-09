Jennie và hàng trăm ca sĩ khiếp sợ vấn nạn video khiêu dâm

Cả Hàn Quốc đang phải đương đầu với đại dịch hình ảnh, video khiêu dâm giả. Theo Cơ quan Nhân quyền Phụ nữ Hàn Quốc, vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân đã xóa 245.416 video quay trái phép. Con số này cao gấp khoảng 2,7 lần so với 90.338 trường hợp vào năm 2019. Bên cạnh đó, số nạn nhân bị ghép mặt vào sản phẩm khiêu dâm bằng deepfake tăng 5,8 lần so với năm 2019.

Chosun Ilbo cho biết: “53% nạn nhân của deepfake toàn cầu là người Hàn Quốc. Người Mỹ đứng thứ hai với 20%, nhưng khoảng cách quá lớn so với Hàn Quốc”. Đặc biệt, hầu hết trong số đó là các ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Cả Kpop nói riêng và Hàn Quốc nói chung đang sống trong nỗi khiếp sợ bởi vấn nạn deepfake.

Những ngày qua, hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra nhằm kêu gọi chính phủ Hàn Quốc có hành động dứt khoát hơn để ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn khiêu dâm đang đe dọa quyền con người của hàng chục triệu người dân Hàn Quốc. Đáng nói, độ tuổi của nạn nhân ngày càng nhỏ.

Theo dữ liệu do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đệ trình vào ngày 30/8 bởi Hạ nghị sĩ Yang Bu Nam của Đảng Dân chủ Hàn Quốc, 59,8% trong tổng số 527 nạn nhân của vấn nạn deepfake được báo cáo cho cảnh sát từ năm 2021 đến năm 2023 là thanh thiếu niên. Đây là tỷ lệ lớn hơn nhiều so với các nhóm tuổi khác như độ tuổi 20 (32,1%), 30 (5,3%) và 40 (1,1%).

Công ty quản lý của Twice có hành động quyết liệt để bảo vệ nhóm nhạc. Ảnh: Billboard.

Số trẻ vị thành niên trở thành nạn nhân của deepfake đã tăng 3,4 lần trong hai năm, từ 53 trẻ vào năm 2021 lên 81 trẻ vào năm 2022 và 181 trẻ vào năm 2023. Đáng nói, đây chỉ là số liệu dựa trên những trường hợp đã được báo cáo và rất có thể có hàng trăm, chục nghìn hoặc hơn thế trẻ vị thành niên đã trở thành nạn nhân mà họ không hề hay biết.

Ngày 30/8, JYP Entertainment, công ty quản lý của Twice thông báo đang thực hiện hành động pháp lý mạnh mẽ và không khoan nhượng với những kẻ tạo video khiêu dâm dựa trên gương mặt của nhóm nhạc nữ này thông qua công nghệ deepfake.

JYP nói thêm: "Chúng tôi đang xem xét rất nghiêm túc tình trạng lan truyền video deepfake gần đây nhắm vào các nghệ sĩ của chúng tôi. Đây rõ ràng là một hành động bất hợp pháp và chúng tôi đang thu thập tất cả dữ liệu liên quan. Chúng tôi sẽ không bao giờ ngồi yên và kiên quyết đáp trả đến cùng trước mọi hành động xâm phạm quyền, lợi ích của nghệ sĩ".

Ca sĩ Kwon Eun Bi gần đây cũng đệ đơn tố cáo hình sự đối với những người phát tán ảnh khiêu dâm bằng deepfake của cô. Deepfake là công nghệ ghép mặt một người vào thân thể người khác. Công nghệ này đang bị nhiều kẻ xấu sử dụng với mục đích đồi truỵ và kiếm lời bất hợp pháp. Chúng ghép mặt các nghệ sĩ, người nổi tiếng hoặc cả những cô gái bình thường vào hình ảnh, video khiêu dâm rồi bán để kiếm tiền.

Công ty quản lý Woollim Entertainment của Kwon Eun Bi cho biết: "Chúng tôi đã thông báo với cơ quan chức năng về việc Kwon Eun Bi tổn thương tinh thần đến mức nào khi bị xâm phạm quyền riêng tư, quấy rối tình dục, xúc phạm, truyền bá thông tin sai lệch. Chúng tôi đã thu thập một số bằng chứng và gửi đơn khiếu nại, đầu tiên là với những kẻ sản xuất, phát tán ảnh khiêu dâm hư cấu và cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành".

Ngoài ra, cựu thành viên BB Girls, Yujeong xuất hiện trên một chương trình của tvN vào tháng 2 đã bày tỏ sự bàng hoàng khi phát hiện cô bị ghép mặt vào hình ảnh đồi truỵ.

Nữ ca sĩ nói: "Tôi phát hiện hình ảnh của mình đã bị sử dụng để làm deepfake thông qua thông báo từ một người quen. Các bức ảnh vẫn đang lan truyền trên Internet. Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà bất kỳ người phụ nữ hay đàn ông nào cũng có thể bị tổn hại bởi việc này".

Trước đó, công ty quản lý của NewJeans, IU… cũng nộp đơn khiếu nại nhằm bảo vệ thần tượng khỏi tình trạng deepfake. Do tính chất của tội phạm deepfake là chúng được thực hiện bí mật trong không gian mạng khép kín nên rất khó bị phát hiện. Dẫn đến, hàng chục, hàng trăm người nổi tiếng trở thành nạn nhân mỗi ngày và tình trạng chưa được xử lý triệt để.

Vừa qua, hơn 200 nữ thần tượng với đủ độ tuổi khác nhau, bao gồm cả những thần tượng thế hệ thứ 5, tức còn khá nhỏ tuổi bị tìm thấy trong phim khiêu dâm deepfake. Việc này đang khiến cư dân mạng và người hâm mộ phẫn nộ. Rất nhiều cái tên quen thuộc như Jennie, Jeon So Mi, Irene, ITZY, Jang Won Young, Sakura hay nhóm nhạc có thành viên mới 16 tuổi như ILLIT... đã trở thành nạn nhân.

Thiệt hại mà ca sĩ Kpop phải gánh chịu bởi deepfake được thể hiện rõ ràng qua các số liệu thống kê. Theo YTN, kết quả phân tích các trang web và kênh khiêu dâm deepfake chuyên nghiệp cho thấy người Hàn Quốc xuất hiện nhiều nhất trong nội dung khiêu dâm deepfake, đạt con số khổng lồ 53%.

Xét theo nghề nghiệp, gương mặt của những người trong làng giải trí, đặc biệt là ca sĩ, bị đánh cắp nhiều nhất. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại đối với ca sĩ Hàn Quốc là gây sốc nhất. Cứ 10 người bị chế nội dung khiêu dâm deepfake ở các trang web trên khắp thế giới, thì có 8 người là ca sĩ Hàn Quốc.

Kim Heon sik, nhà phê bình văn hóa đại chúng nhận định: “Lý do đầu tiên là các nhóm nhạc nữ Kpop đang trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Hơn nữa, tôi nghĩ các nhóm nhạc nữ thường xuyên trở thành nạn nhân của deepfake hơn vì họ ở độ tuổi thiếu niên hoặc đầu 20. Các ca sĩ Kpop quảng bá văn hóa của chúng ta đã trở thành mục tiêu của tội phạm toàn cầu. Không chỉ công ty mà cả người hâm mộ cũng cần tích cực tham gia ứng phó khẩn cấp để bảo vệ thần tượng bằng cách báo cáo các trang web”.

Những cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.