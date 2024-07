Jennie mặc xuyên thấu

Nữ diễn viên Kim So Hyun xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng cùng bộ trang phục có họa tiết chấm bi. Kim So Hyun chuẩn bị trở lại với bộ phim Is It Fate hợp tác cùng diễn viên Chae Jong Hyeop. Phim chuyển thể từ webtoon cùng tên kể về đôi trai gái gặp lại nhau sau 10 năm xa cách. Người hâm mộ đang rất mong đợi sự trở lại lần này của nữ diễn viên sinh năm 1999. Ảnh: News1, Segye.