Jennie lại gây tranh cãi

Thành viên nhóm BlackPink Jennie đã phát hành đĩa đơn mới Mantra vào 11/10. Trong bài hát này, Jennie bộc lộ sự tự tin vượt trội với thông điệp: “Hãy yêu bản thân như chính con người bạn”. Jennie muốn người nghe cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực thông qua Mantra.

Bài hát khá đơn giản, bắt tai nhưng được Jennie phát triển như một dòng chảy độc đáo bằng cách sử dụng thế mạnh có thể vừa hát vừa rap. Tuy nhiên, xoay quanh sản phẩm có nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài hình ảnh được nhận xét là gợi cảm quá mức, âm nhạc của Mantra cũng gây chia rẽ trong cộng đồng người nghe nhạc.

Ca từ bài hát bị chê sáo rỗng

Chuyên trang review The Bias List dành cho Mantra số điểm rất khiêm tốn là 4,75 trên thang điểm 10. Jennie của BlackPink có một danh sách đĩa nhạc solo khá ít ỏi, cả về số lượng và chất lượng, theo The Bias List. “Đã bao giờ có một nghệ sĩ Kpop nào thành công vang dội như BlackPink dù họ gần như chỉ hát một chủ đề hời hợt xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc của họ chưa?”, The Bias List đặt câu hỏi.

Jennie mô tả Mantra là "một bài thánh ca vui nhộn, lạc quan tôn vinh sức mạnh của phụ nữ và truyền cảm hứng cho mọi phụ nữ tỏa sáng theo cách riêng của mình với sự tự tin" .

Tuy nhiên, tương tự Rockstar của Lisa, cách Mantra của Jennie mải mê flex về sự xinh đẹp, những bữa tiệc hào nhoáng và việc bản thân “slay” thế nào chỉ biến bài hát trở nên trống rỗng. “Đây là thần trú cho cho mấy nhỏ gái đẹp, khoe khoang thế đó và vừa đáp xuống L.A” hay “Gái đẹp ngồi trên xe sang, chúng tôi biết bảo vệ nhau, không để ai bị lạc mất” là phần lyrics lặp đi lặp lại xuyên suốt bài hát.

Hình ảnh gợi cảm của Jennie trong MV. Ảnh: ODD ATELIER.

"Những người tuyệt vời, xinh đẹp không cần phải nói liên tục về việc họ tuyệt vời và xinh đẹp như thế nào và khi họ làm vậy, điều đó khiến họ trở nên kém tuyệt vời hơn rất nhiều. Nhiều bài hát nhạc pop ngớ ngẩn đã thành công (thậm chí gây sốt) nhờ vào sức mạnh của giai điệu, khâu sản xuất hoặc độ nổi tiếng của ngôi sao thể hiện. Jennie có quá nhiều sức hút, nhưng một bài hát gây khó chịu và sáo rỗng như Mantra không hề có lợi cho cô ấy", The Bias List viết.

Nhìn chung, ý kiến của người nghe về Mantra là rất chia rẽ. Trong khi không ít người nhận xét nó sáo rỗng về phần lời, thời lượng bài hát quá ngắn, lối thể hiện của Jennie cũng không hấp dẫn vì đều đều, thiếu điểm nhấn nhá thì lại có ý kiến khen ngợi Mantra. Viết về bài hát này, tờ The Korea Times miêu tả: “Mantra là ca khúc mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, khuyến khích mọi người tỏa sáng theo cách độc đáo của riêng mình. Ca khúc truyền tải thông điệp về tình yêu bản thân và sự hỗ trợ lẫn nhau”.

Hình ảnh cũng gây tranh cãi

Video ca nhạc Mantra mở đầu bằng cảnh quay lấy ý tưởng từ bộ phim hài năm 1998 Rush Hour, với một đứa trẻ hát theo ca khúc mới của Jennie. Sau đó, MV chuyển sang sự xuất hiện của ngôi sao Kpop với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt khi cô bước ra khỏi một chiếc xe cổ rồi thực hiện vũ đạo của bài hát.

Hình ảnh và màn trình diễn đi sâu vào sự gợi cảm. Trong MV, Jennie thu hút sự chú ý của mọi người với trang phục và vũ đạo tôn lên vẻ gợi cảm tối đa của cô. Jennie với mái tóc vàng xuất hiện trong trang phục táo bạo, thoải mái bộc lộ vẻ gợi cảm bằng cách phô diễn cơ thể qua những động tác vũ đạo khiêu gợi gần giống như twerking. Jennie từng thể hiện khía cạnh sexy nhưng với ca khúc này, cô cho thấy vẻ quyến rũ còn nóng bỏng hơn trước.

Mantra là sản phẩm đầu tiên của Jennie kể từ khi rời công ty quản lý. Ảnh: ODD ATELIER.

Và tương tự phần ca từ, hình ảnh của thành viên BlackPink đã gây nên cuộc tranh luận chưa có hồi kết. Thậm chí, một bài đăng về tạo hình gợi cảm của Jennie được đăng tải trên diễn đàn Pann kéo theo nhiều kiểu bình luận khác nhau, trong đó có những khán giả không hài lòng khi nữ ca sĩ mặc quá hở.

“Chuyện này không phải mới đây, cô ấy vẫn luôn thích mặc như vậy”, “Điều này rất phổ biến ở nước ngoài nhưng nó trông rẻ tiền và sến súa”, “Jennie truyền bá thông điệp phụ nữ xinh đẹp là khi biết chăm sóc bản thân chứ không phải vì hình dáng bên ngoài và sẽ trân trọng, yêu thương tất cả họ. Nhưng những gì cô ấy đang làm dường như ngược lại”, khán giả bình luận.

Gác lại những tranh luận thì bài hát của Jennie đang đạt thành tích khá khả quan. Theo The Korea Times, Jennie đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại 47 quốc gia, bao gồm Mỹ. Video âm nhạc Mantra cũng tạo nên làn sóng trên YouTube, chiếm vị trí hàng đầu trong các video thịnh hành ở cả Hàn Quốc và Mỹ. Trên trang nghe nhạc có thị phần lớn nhất Hàn Quốc, Melon, bài hát đứng hạng 15 tính tới 19h ngày 12/10 (giờ địa phương).

Thứ hạng cao nhất của Mantra trên các trang nghe nhạc nội địa tới chiều 12/10 là Bugs với vị trí thứ 2. Trong khi đó, trên Geine, bài hát của Jennie tạm đứng hạng 10. Mantra được dự đoán tăng hạng trong những ngày tới khi thành viên nhóm BlackPink quảng bá bài hát trên chương trình âm nhạc.