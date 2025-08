Jang Young Ran gợi cảm sau khi giảm 21 kg

Jang Young Ran thời gian qua giảm được 21 kg nhờ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, tập luyện.

Ngày 1/8, tờ Mksports đưa tin Jang Young Ran, nữ diễn viên kiêm MC nổi tiếng Hàn Quốc, khoe vóc dáng săn chắc trong bộ bikini một mảnh màu đen. Jang đăng tải loạt ảnh trên mạng xã hội với chú thích: “Chuyến đi Busan vui vẻ” và “Làm sao bạn có thể chụp được những bức ảnh đẹp như vậy với một bộ đồ bơi đã hơi giãn ra từ hơn 10 năm trước?”. Cô hài hước chia sẻ thêm: “Tôi chụp ảnh nhiều hơn là đi bơi”.

Trong các bức ảnh, Jang xuất hiện tại hồ bơi trên tầng thượng khách sạn, diện bộ bikini hở vai với diềm xếp nếp buông dài, kết hợp mũ vành rộng và kính râm. Theo Mksports, nữ diễn viên đã giảm 21 kg, từ 76 kg xuống 55 kg nhờ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và thói quen chăm sóc bản thân kỹ lưỡng.

Vóc dáng gây bất ngờ của Jang Young Ran. Ảnh: @Jangyoungran0919.

Bộ bikini Jang mặc là món đồ từ hơn một thập kỷ trước và đây là lần đầu tiên cô tự tin diện lại sau hành trình giảm cân.

Jang Young Ran từng đối mặt với áp lực giữ gìn nhan sắc và vóc dáng sau khi sinh 2 con. Tuy nhiên, thay vì để áp lực này trở thành gánh nặng, cô biến nó thành động lực.

Jang áp dụng chế độ ăn kiêng low-carb, tập pilates, duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng. Theo Mksport, Jang không chỉ tập trung vào giảm cân mà còn xây dựng lối sống lành mạnh.

Jang Young Ran sinh năm 1979, đảm nhận vai trò MC trong các chương trình như Same Bed, Different Dreams, The Return of Superman. Cô cũng tham gia nhiều bộ phim như Our Home, In-soon Is Pretty, Hello! Miss hay Marrying a Millionaire.