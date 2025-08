Đen Vâu giảm nhiệt

Đen tạm dẫn đầu trong cuộc đấu với Văn Mai Hương và Quân A.P. Nhưng so với những sản phẩm trước của anh, nam rapper đang dần đuối sức.

Ba nghệ sĩ gồm Đen, Văn Mai Hương và Quân A.P cùng trở lại với sản phẩm âm nhạc mới, tạo nên một cuộc chiến hấp dẫn và đáng mong chờ kết quả. Lãng đãng của Đen đang nhỉnh hơn về lượt xem. Tuy nhiên, cả 3 sản phẩm đều chưa bùng nổ như mong đợi, thậm chí im ắng hơn hẳn những dự án trước đó của họ.

Cuộc đấu được mong đợi

Quân A.P đang nỗ lực và chăm chỉ sau Anh trai “say hi”. Cách đây không lâu là Thiên mệnh kết hợp Hải Đăng Doo và giờ nam ca sĩ trở lại cùng MV Falling With You. Lần này, Quân A.P bước ra khỏi vùng an toàn của ballad để thử sức với thể loại synth pop-punk, tiết tấu mạnh, trẻ trung.

Theo giọng ca sinh năm 1997, bắt đầu từ Thiên mệnh và Falling With You, nam ca sĩ sẽ cho công chúng thấy những phiên bản Quân A.P ấn tượng hơn. Khán giả đã quen với một chàng hát tình ca ballad nhẹ nhàng, nhưng Quân biết mọi người cũng mong chờ một sự mới lạ. Đây có lẽ là thời điểm phù hợp để Quân bắt đầu làm những điều táo bạo hơn, bước ra khỏi vùng an toàn.

Quân A.P hợp tác với Pháp Kiều trong sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: NVCC.

Sự ra mắt của Falling With You diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, khi cùng ngày, Đen Vâu tung Lãng đãng và Văn Mai Hương phát hành Ướt lòng.

Cuộc đua này phản ánh xu hướng đa dạng của Vpop năm 2025, khi khán giả Gen Z chiếm phần lớn lượng tiêu thụ âm nhạc. Họ đòi hỏi cả cảm xúc, thông điệp và tính viral. Quân A.P với Falling With You đáp ứng được yếu tố đổi mới trong âm nhạc, hình ảnh đẹp và một đoạn hook dễ nhớ.

Trong một sản phẩm hợp tác với Pháp Kiều, Quân A.P cũng đầu tư về mặt hình ảnh nhưng đôi chỗ giai điệu vẫn ngang, ca từ còn đơn điệu, ép vần và chưa ấn tượng.

Ướt lòng của Văn Mai Hương hoài cổ từ âm nhạc, hình ảnh tới câu chuyện. Ca khúc do Hứa Kim Tuyền sáng tác, được sản xuất bởi DươngK và Harosé, với phần mix và master bởi kỹ sư âm thanh từng đoạt giải Grammy Randy Merrill – người từng làm việc với Taylor Swift, Adele và Lady Gaga. Ướt lòng là sự giao thoa giữa nhịp Rumba Latin, chất Bossa Nova và hơi thở retro của nhạc Việt thập niên 1960-1970, được êkip gọi vui là “Bole-Pop”.

Lời bài hát day dứt nhưng không bi lụy, như “Ướt lòng đôi mắt em, chẳng thể giấu nổi những tổn thương / Nhưng em vẫn chọn yêu, dù biết tình yêu chẳng vẹn đường”, phản ánh góc nhìn thẳng thắn của một người phụ nữ hiện đại yêu được, buông được, mạnh mẽ bước tiếp sau mối tình ngọt ngào nhưng dang dở.

Văn Mai Hương mang tới một sản phẩm âm nhạc đẹp và được đầu tư. Ảnh: NVCC.

MV do đạo diễn Nguyễn Hải Nguyên thực hiện gây ấn tượng bằng những khung hình đẹp, lãng mạn. Từng thước phim diễn ra giữa không gian đầy hoài cổ là Dinh 3 Bảo Đại đã tái hiện một hành trình cảm xúc đậm chất điện ảnh, với sự góp mặt của anh tài Thiên Minh.

Ướt lòng không phải một bài hát dễ nghe như những sản phẩm trước của Văn Mai Hương. Nó được cho là tuyên ngôn cho sự trưởng thành của Văn Mai Hương, tiếp tục khẳng định phong cách kể chuyện qua âm nhạc. Không chạy theo trào lưu nhạc ngắn dễ viral trên nền tảng video, Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền để cảm xúc, câu chuyện quyết định tất cả. Và vì thế một bản nhạc dài tới 4 phút 39 giây như Ướt lòng đã ra đời.

Tuy nhiên, Văn Mai Hương đang tỏ ra khá đuối sức trên đường đua thành tích. Tới tối 31/7, MV đạt 500.000 lượt xem, con số này không cao. So sánh với một video ngẫu hứng, làm lại từ bản hit có sẵn là 2323 của MCK, Ướt lòng cũng đang khiêm tốn. Cụ thể, 2323 đạt 1,6 triệu lượt xem sau khoảng một ngày phát hành.

Kết quả

Trong cuộc đua Vpop tối 29/7, Đen đang tạm dẫn đầu về lượt xem. MV của nam rapper đạt hơn 940.000 lượt xem tính tới 22h ngày 31/7. Trong khi đó, Falling With You của Quân A.P đáng tiếc nhất khi chỉ đạt 202.000 lượt xem trong cùng khoảng thời gian trên.

Dẫu vậy, Đen Vâu đang giảm nhiệt rõ rệt so với chính anh. Đen vừa trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Thế nhưng, không có bất cứ đợt “sóng lớn” nào ập đến với thị trường âm nhạc như cách Đen đã làm đợt ra MV Trốn tìm, Đi về nhà… Thực tế, từ Triệu điều nhỏ xíu xiêu lòng ra mắt cuối tháng 12/2024, tình trạng tương tự đã xảy ra.

Lãng đãng vẫn là sản phẩm đậm chất Đen, từ âm nhạc tới nội dung, thông điệp. Tất cả đều rất bình dị, gần gũi nhưng đậm chất đời. Nếu âm nhạc phản ánh hành trình sống của người nghệ sĩ, thì Đen ở Lãng đãng là một sự chuyển hóa tự nhiên, trưởng thành, nhiều chiêm nghiệm hơn. Đen hiểu anh đang ở đâu trong xã hội, hiểu anh cần gì, buông bỏ khát khao chứng tỏ bản thân mà tận hưởng những niềm vui nhỏ bé hơn.

Lãng đãng giữ vững phong cách rap tự sự của Đen Vâu, với lối chơi chữ đặc trưng: “Đi một ngày đàng, không một sàng thì cũng đầy thúng nhỏ”. Vẫn có một lượng khán giả ở đó đón nhận mọi sản phẩm của Đen bằng sự đồng điệu trong tâm hồn của thứ âm nhạc nội tâm, giàu triết lý, nghe để thấm. Nhưng âm nhạc lần này của Đen an toàn, lại thiếu đi một đoạn hook thật sự ấn tượng như anh từng làm ở các sản phẩm trước.

Đen kiên trì với con đường âm nhạc riêng là sự bình dị, chiêm nghiệm về cuộc sống, con người... Ảnh: NVCC.

Về mặt thành tích, Lãng đãng chưa thể bằng các sản phẩm trước của Đen. Đúng hơn, số liệu các MV gần đây của Đen đang giảm dần. Chẳng hạn, MV Trốn tìm ra mắt tháng 5/2021 đạt 7,7 triệu lượt xem sau một ngày hay Nhạc của rừng (ra mắt tháng 3/2024) đạt 25,5 triệu lượt xem tới tối 31/7. Nhưng FRIENDSHIP công chiếu tháng 6/2024 đến nay chỉ đạt 5,6 triệu lượt xem.

Tiếp đó, Triệu điều nhỏ xíu xiêu lòng ra mắt tháng 12/2024 đạt 653.000 lượt trong 21 tiếng và tới tối 31/7 là 5,1 triệu. Còn Lãng đãng chỉ đạt hơn 940.000 lượt xem sau hơn 2 ngày ra mắt.

Điều bất ngờ hơn cả là MV không gây bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Đen từng phủ sóng mạng xã hội vào thời điểm anh phát hành Đi về nhà, Trốn tìm, Mang tiền về cho mẹ hay Hai triệu năm…

Đen là một trong những nghệ sĩ hàng đầu Vpop nên mọi động thái từ anh, kể cả sự tăng, giảm thành tích của bất kỳ sản phẩm nào cũng là điều đáng bàn tán.

Lãng đãng tiếp tục khẳng định vị thế của Đen Vâu như “nhà thơ của rap Việt”, với lời ca sâu sắc và hình ảnh gần gũi. Tuy nhiên, con số hơn 900.000 lượt xem sau 2 ngày cho thấy anh đang đối mặt với thách thức: làm thế nào để giữ được sức hút trong một thị trường Vpop ngày càng cạnh tranh?.