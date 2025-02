James Rodriguez hứng chịu pha vào bóng thô bạo

Tình huống diễn ra ở phút bù giờ cuối hiệp một, khi James Rodriguez trở thành nạn nhân của một pha vào bóng thô bạo từ Elias Montiel bên phía Pachuca. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ với Montiel. Bất chấp cú va chạm mạnh, James Rodriguez vẫn tiếp tục thi đấu đến hết trận và giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1, qua đó leo lên ngôi đầu bảng giải VĐQG Mexico.

Đây không phải va chạm đầu tiên mà tiền vệ người Colombia phải hứng chịu từ khi sang Mexico thi đấu. Ở trận gặp Chivas vào cuối tháng 1, James Rodriguez cũng bị HLV đối thủ là Oscar Garcia đá vào người trong một cuộc xô xát giữa hai đội. HLV Garcia đã phải lên tiếng xin lỗi vì hành động này.

Sau trận đấu, James Rodriguez không nhắc đến tình huống bị chơi xấu. Anh tập trung nói về màn trình diễn của cả đội Club Leon. "Chúng tôi đã thắng một trận đấu khó khăn. Họ đã kiểm soát hiệp một tốt. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải sửa chữa nhiều điều trong lối chơi, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Điều tích cực là chúng tôi đang có chuỗi phong độ tốt. Đội cần tập trung cho trận tiếp theo," James Rodriguez cho biết.

Dù gặp một số vấn đề về thể lực, James Rodriguez đã thi đấu gần như tất cả các trận cho Club Leon kể từ khi gia nhập. Anh thậm chí còn được ban huấn luyện tín nhiệm và trao băng đội trưởng. Phong độ ổn định của James Rodriguez giúp Club Leon giành chiến thắng 5 trận liên tiếp, một kỷ lục trong lịch sử của CLB.

Trong màu áo Club Leon, James Rodriguez đã ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo sau 5 trận. Hiện tại, Club Leon đang dẫn đầu bảng xếp hạng Clausura.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.