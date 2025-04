Jack trở lại

Nhà sản xuất xác nhận Jack là thí sinh của chương trình "Trạm phát sóng". Trên fanpage của show, nhiều bình luận trái chiều nhắm tới nam ca sĩ.

Khoảng vài tháng trở lại đây, Jack im ắng, gần như không có hoạt động mới về âm nhạc, giải trí. Ngày 16/4, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện nhà sản xuất show Trạm phát sóng xác nhận Jack sẽ là một trong số các thí sinh tham gia chương trình.

Trên fanpage của chương trình, nhiều khán giả để lại bình luận phản ứng khi nhà sản xuất đồng hành với Jack sau hàng loạt ồn ào, bê bối đời tư thời gian qua. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng bị chỉ trích vì khi góp mặt trong game show.

Đại diện nhà sản xuất cho biết đã tiếp nhận những phản hồi từ phía công chúng. "Chúng tôi hiện không muốn chia sẻ thêm. Nhưng trên tinh thần là Jack cũng muốn tham gia, đồng hành với chương trình. Show cũng trong quá trình thực hiện", phía nhà sản xuất nói.

Trước câu hỏi về việc trong trường hợp show bị công chúng kêu gọi tẩy chay, chỉ trích vì mời nghệ sĩ vướng bê bối, người này cho biết: "Chúng tôi vẫn đang theo dõi các động thái từ phía khán giả sau đó mới tính tiếp".

Jack vướng nhiều bê bối thời gian qua.

Ngoài Jack, các nghệ sĩ tham gia chương trình còn có Lăng LD, Ricky Star.

Jack sinh năm 1997, nổi tiếng từ bài hát Hồng nhan và sau đó là nhiều ca khúc kết hợp cùng K-ICM như Bạc phận, Sóng gió… Năm 2019, giữa Jack và công ty quản lý của K-ICM nảy sinh mâu thuẫn nên anh quyết định rời đi. Nam ca sĩ xuất hiện trong một số chương trình như Sóng 21, Running Man Vietnam.

Tháng 8/2021, ồn ào giữa Jack và Thiên An - bạn diễn của nam ca sĩ trong nhiều MV - nổ ra. Khi đó, Thiên An thông báo có con gái đầu lòng với Jack. Theo người mẫu ảnh, trong lúc cô mang thai, bạn trai đã lừa dối, bắt cá 2 tay nên hai người chia tay sau 20 ngày con chào đời. Sau đó, Jack thừa nhận có con với Thiên An và nói lời xin lỗi.

Đến tháng 1 năm nay, Thiên An lại tiếp tục công khai một số chi tiết sốc về người cũ. Diễn viên kể từng bị bạn trai cũ "thao túng tâm lý", khiến cô đi đến quyết định phá thai vào năm 2020. Sự việc gây bàn tán trên mạng xã hội.