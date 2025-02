Jack Grealish phải rời Manchester City

Sau 150 trận đấu cho đội bóng, anh gần như không còn là mảnh ghép không thể thay thế mà Pep Guardiola từng kỳ vọng khi chi ra 100 triệu bảng để chiêu mộ từ Aston Villa. Và có lẽ, giờ là lúc Grealish cần một bước đi táo bạo để tìm lại chính mình - rời Manchester City vào mùa hè này.

Mới đây, trong trận đấu với Tottenham, Grealish chỉ có vỏn vẹn 342 giây thi đấu, hầu hết thời gian đó là ngồi im chờ quyết định từ VAR. Anh vào sân từ băng ghế dự bị và… gần như không để lại dấu ấn.

Một trận đấu mà không chỉ người hâm mộ mà chính Grealish cũng không thể hài lòng về vai trò của mình tại đội bóng. Tuyển thủ Anh từng là trung tâm của sự chú ý tại Aston Villa, nhưng tại Manchester City, anh chỉ là một phần nhỏ trong bộ máy của Guardiola, dù đã từng là cái tên được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt.

Không thể phủ nhận rằng chấn thương ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của Grealish. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Jeremy Doku và Omar Marmoush đặt ra một thách thức lớn hơn với Grealish.

Doku, tài năng người Bỉ đầy hứa hẹn, đã chiếm lấy vị trí của Grealish ở cánh trái và ngay lập tức chứng tỏ được giá trị của mình bằng những màn trình diễn ấn tượng. Trong khi đó, Marmoush, một cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí tấn công, càng làm giảm cơ hội ra sân của Grealish.

Hơn nữa, Guardiola dường như không có ý định tạo cơ hội cho Grealish ở vị trí trung tâm, nơi anh từng thể hiện phong độ ấn tượng trong trận đấu với Nottingham Forest. Đó là một vai trò mà Grealish cảm thấy mình có thể tỏa sáng, nhưng đã quá lâu anh không được thử sức ở đó một cách thường xuyên.

Thực tế, tại Aston Villa, Grealish là "trái tim" của đội bóng, nơi mọi đường bóng đều đi qua anh, điều mà anh không thể có tại Manchester City.

Bước sang tuổi 30 vào tháng 9 tới, Grealish đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của sự nghiệp. Sau khi bỏ lỡ cơ hội tham dự Euro 2024, anh cần phải ra sân thường xuyên nếu không muốn mất cơ hội tham dự World Cup 2026 - có thể sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Với việc chỉ ra sân 605 phút ở Premier League mùa này và chỉ có 6 trận đá chính, Grealish không thể hài lòng với vai trò dự bị trong đội hình của Guardiola. Anh cần một đội bóng nơi bản thân có thể phát huy hết tài năng và đóng vai trò trung tâm. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu Grealish quyết định ra đi.

Một câu hỏi lớn đang được đặt ra: đâu là bến đỗ phù hợp cho Grealish? Tottenham, đội bóng từng suýt có được chữ ký của anh khi Pochettino còn dẫn dắt, có thể là một lựa chọn. Spurs với phong cách tấn công, có thể sẽ là môi trường lý tưởng để Grealish phát huy tài năng. Tuy nhiên, quỹ lương hạn chế của Tottenham có thể sẽ là rào cản lớn.

Chelsea, với những sự bổ sung đáng kể cho hàng công, cũng là một sự lựa chọn hấp dẫn. Tuy nhiên, sau sự thất bại của Raheem Sterling khi chuyển đến từ Manchester City, "The Blues" có thể sẽ cẩn trọng hơn trong việc chiêu mộ những ngôi sao đắt giá. Liệu Grealish có muốn tiếp tục trong một môi trường đầy sự nghi ngờ?

Thậm chí, một cuộc chuyển nhượng ra nước ngoài có thể là lựa chọn hợp lý. Bayern Munich, dưới sự dẫn dắt của Vincent Kompany, có thể sẽ là bến đỗ lý tưởng. Không chỉ giúp Grealish có thêm thời gian thi đấu, đội bóng này cũng chắc chắn mang đến nhiều danh hiệu hơn nữa trong sự nghiệp của anh.

Một lựa chọn khác đến từ Saudi Arabia, nơi mà Grealish có thể nhận được mức lương hấp dẫn và hưởng những đãi ngộ cao. Tuy nhiên, liệu Grealish có chấp nhận bước đi này khi sự nghiệp của anh còn quá nhiều tiềm năng?

Grealish vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến. Mặc dù đã không còn là ngôi sao sáng tại Manchester City, tài năng của anh vẫn là điều không thể phủ nhận. Nhưng nếu cứ tiếp tục ngồi dự bị và không được trọng dụng, tương lai tại đội tuyển Anh của anh sẽ trở nên rất mờ mịt.

Để bảo vệ vị trí của mình tại đội tuyển quốc gia, để tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao, Grealish cần phải ra đi. Mùa hè này chính là thời điểm quyết định cho tương lai của anh.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.