Jack bị phạt

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với công ty J97 Promotion. Mức phạt là 4 triệu đồng.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với J97 Promotion - công ty quản lý của Jack. Lý do là công ty tổ chức họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận.

Mức xử phạt được đưa ra là 4 triệu đồng. Để tránh xảy ra các trường hợp tương tự, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị các tổ chức, cá nhân sau khi được chấp thuận tổ chức họp báo cần tuân thủ đúng nội dung đã thông báo với Sở, đồng thời nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Báo chí cùng các văn bản pháp luật có liên quan.

Mẹ con Jack trong họp báo.

Họp báo của Jack diễn ra vào 16/7. Theo thông báo ban đầu, họp báo là để giới thiệu các dự án âm nhạc. Tuy nhiên, trong thời lượng hơn hai tiếng đồng hồ, phần lớn nội dung hai mẹ con Jack đề cập là những ồn ào đời tư. Trong khi đó, các dự án âm nhạc như series âm nhạc Trạm dừng chân hay album phòng thu chỉ được nam ca sĩ này nhắc đến trong vài phút ngắn ngủi lúc bắt đầu họp báo.

Đến 24/7, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin liên quan đến vụ họp báo của Jack và sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ sự kiện.

Tới 6/10, công ty quản lý của Jack thông báo đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng về nội dung sự kiện. Công ty thừa nhận nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận.

“Chúng tôi đã phối hợp, tuân thủ quy định và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở. Với tinh thần tôn trọng sự quan tâm của truyền thông và mong muốn một lần duy nhất làm rõ những hiểu lầm sau thời gian dài im lặng, chúng tôi đã quyết định trả lời thẳng thắn, minh bạch các câu hỏi. Chúng tôi xin khẳng định toàn bộ thông tin được chia sẻ trong buổi họp báo là sự thật”, công ty của Jack cho biết.