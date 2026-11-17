J&T Express mở rộng độ phủ phân khúc khách hàng cá nhân qua chuỗi sự kiện trải nghiệm thực tế tại TP.HCM và Hà Nội, giải quyết bài toán gửi đơn lẻ cho giới văn phòng.

Sau thành công của hoạt động ngày 20/10 thu hút đông đảo sinh viên tham gia, ngày 13/11, J&T Express triển khai đợt 2 mô hình "Trạm giao nhận J&T Express" tại hai tổ hợp văn phòng lớn là Etown Building (364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP.HCM) và Handico Tower (Phạm Hùng, Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội).

Việc dịch chuyển điểm chạm từ ký túc xá sang cao ốc văn phòng cho thấy hướng đi bài bản của doanh nghiệp trong việc tiếp cận nhóm khách hàng cá nhân có nhu cầu gửi hàng phi thương mại. Hoạt động nằm trong chiến dịch "Gửi đâu cũng ship - giao J&T ngay", nhằm số hóa quy trình gửi đồ nhỏ lẻ và đưa các giải pháp logistics chuyên biệt đến gần hơn với nhịp sống đô thị.

Giới văn phòng hào hứng check-in tại "Trạm giao nhận J&T Express".

Sở dĩ doanh nghiệp nhắm tới nhóm đối tượng này là bởi nhu cầu chuyển phát của nhân viên văn phòng có đặc thù riêng. Khác với nhóm khách kinh doanh thương mại điện tử có sản lượng lớn và lịch trình cố định, giới công sở thường phát sinh nhu cầu gửi hàng không thường xuyên như gửi quà cho người thân, chuyển đồ dùng cá nhân hay gửi tài liệu công việc. Đặc điểm chung của họ là số lượng mỗi lần gửi ít, ưu tiên tính chủ động thời gian, sự minh bạch cước phí và khả năng theo dõi hành trình.

Tại Etown Building và Handico Tower, người tham gia được hướng dẫn thao tác trực tiếp trên ứng dụng J&T Express. Toàn bộ quy trình từ tạo đơn, hiển thị trước chi phí, đặt lịch thu gom tận nơi đến theo dõi trạng thái bưu kiện đều gói gọn trên một nền tảng.

Với người đi làm có quỹ thời gian eo hẹp, tính năng đặt shipper lấy hàng tận nơi ngay cả khi chỉ có một đơn lẻ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển ra bưu cục.

Chị Thu Trang, nhân viên văn phòng tại tòa nhà Etown, chia sẻ sau khi trải nghiệm: “Tôi thường bận rộn suốt giờ hành chính, tối về muộn nên mỗi lần cần gửi gấp tài liệu cho đối tác hay đồ đạc cá nhân đều rất ngại. Tôi thấy quá trình tạo đơn qua ứng dụng J&T Express khá trực quan, biết trước cước phí và có bưu tá đến tận sảnh nên tiện hơn nhiều”.

Người tham gia được hướng dẫn tạo đơn và nhận các ưu đãi trên ứng dụng.

Để hiện thực hóa trải nghiệm thực tế ngay tại sự kiện, người tham gia chỉ cần thực hiện vài thao tác quét mã QR tải ứng dụng J&T Express và đăng ký tài khoản để nhận ngay 5 ưu đãi “Chào bạn mới” trị giá 10.000 đồng. Bên cạnh đó, khách tham dự còn được tham gia hoạt động gắp quà blind box với cơ hội nhận về những vật phẩm lưu niệm như gối ôm thỏ Maomao, túi tote hoặc áo thun.

Không dừng lại ở nhu cầu gửi đồ sinh hoạt hàng ngày, trước đặc thù môi trường công sở thường xuyên phải luân chuyển hợp đồng, chứng từ hay vật phẩm giá trị, sự kiện lần này còn giới thiệu dịch vụ chuyển phát bưu phẩm (BP) dành riêng cho thư từ, tài liệu quan trọng và hàng hóa giá trị cao dưới 0,5 kg.

Với dịch vụ này, người gửi được tự tay đóng gói và niêm phong trước khi bàn giao, kết hợp cùng quy trình phân loại và xử lý riêng biệt nhằm tăng cường độ an toàn và bảo mật. Sự kết hợp giữa quy trình xử lý chuyên biệt cho từng loại bưu phẩm với nền tảng mạng lưới 34 tỉnh, thành và hạ tầng tự động hóa hiện hữu cho thấy sự đầu tư có hệ thống của J&T Express trong việc chuẩn hóa dịch vụ chuyển phát cá nhân.

Bằng thao tác đơn giản, người dùng đã đặt đơn thành công, từ gửi tài liệu quan trọng đến hàng hóa cá nhân.

Không chỉ chú trọng nâng cấp nền tảng công nghệ và dịch vụ, J&T Express còn gia tăng lợi ích thiết thực cho người dùng lẻ thông qua loạt chính sách hỗ trợ cước phí chia theo hai nhóm ưu đãi dài hạn và hàng tuần.

Cụ thể, với nhóm chương trình áp dụng đến hết 31/12 và cho phép sử dụng voucher tới hết 31/1/2027 gồm: Chương trình "Mời thêm bạn, nhận thêm quà" tặng người giới thiệu voucher giảm 50% cước phí cho mỗi lượt mời bạn mới thành công, trong khi tính năng "Tích điểm đổi quà" cho phép người dùng điểm danh mỗi ngày để tham gia "Vòng quay may mắn".

Song song đó, với nhu cầu gửi hàng thường xuyên trong tuần, chương trình "Red Tuesday" diễn ra đến hết 28/12 tặng 10 voucher giảm 25% cước phí vào mỗi thứ ba và có hiệu lực đến hết thứ hai tuần kế tiếp. Những chính sách này góp phần tối ưu chi phí vận chuyển, giúp việc gửi hàng qua ứng dụng trở thành lựa chọn tiết kiệm và quen thuộc trong đời sống hàng ngày.

Từ việc tối ưu giao diện ứng dụng đến đa dạng hóa gói dịch vụ, J&T Express đang từng bước chuẩn hóa trải nghiệm chuyển phát cá nhân. Thông qua mô hình "Trạm giao nhận J&T Express", doanh nghiệp không chỉ gia tăng điểm chạm thương hiệu mà còn định hình thói quen gửi hàng chủ động, minh bạch cho người dùng hiện đại.