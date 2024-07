Ivan Toney muốn Southgate thay đổi

Theo TheSun, Toney tiết lộ: “Tôi muốn chơi ở sơ đồ với 2 tiền đạo. Nhưng tôi phải tôn trọng quyết định của HLV và tôi sẽ cố gắng vì đội bóng”.

Cựu danh thủ người Đức Jurgen Klinsmann cũng kêu gọi HLV Gareth Southgate nên xếp Toney và Harry Kane chơi cùng nhau ở trận tứ kết. Klinsmann cho rằng tuyển Anh hoàn toàn có thể chơi với sơ đồ 4-4-2 với hai mũi nhọn tiềm năng trên hàng công.

Trước đó, HLV Southgate cho biết Toney không hài lòng và cảm thấy “ghê tởm” khi được tung vào sân cuối trận. Phản ứng này làm dấy lên nhiều nghi ngờ có bất đồng nội bộ ở tuyển Anh.

Trong trận đấu trước Slovakia, Toney chỉ được tung vào sân từ phút 90+4. Tuy nhiên, anh vẫn góp công vào cả 2 bàn thắng của tuyển Anh. Kết quả này giúp “Tam sư” lật ngược thế cờ và lọt vào vòng tứ kết.

Tiền đạo thuộc biên chế Brentford tạo khoảng trống cho Jude Bellingham cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 90+5. Ngay sau đó, anh trực tiếp kiến tạo cho Harry Kane ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho “Tam sư”.

Harry Kane và các đồng đội sẽ chạm trán Thụy Sĩ vào lúc 23h00 ngày 6/7 tại vòng tứ kết EURO 2024. Hiện HLV Southgate đang cân nhắc thay đổi một số vị trí trong đội hình ở trận đấu tới để có kết quả tốt.

