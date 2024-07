Hamann: ‘Treo giò Bellingham là điều may mắn với tuyển Anh’

Trả lời phỏng vấn Bild, Hamann chia sẻ: “Gareth Southgate nên đưa ra quyết định sớm việc loại Bellingham hoặc Phil Foden. Nếu Bellingham phải ngồi ngoài, đó thậm chí là một phước lành và có thể giúp ích cho tuyển Anh”.

Cựu cầu thủ của Liverpool cho rằng số 10 không có màn trình diễn như kỳ vọng và thi đấu quá cá nhân trong màu áo “Tam sư”. Ngoài ra, Hamann cũng mách nước thay Bellingham bằng các cầu thủ nhanh nhẹn khác như Eberechi Eze, Anthony Gordon hay Cole Palmer.

Trước đó, sau khi ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Slovakia đêm 30/6, Bellingham đã có màn ăn mừng được cho là thô lỗ hướng về khu vực BHL tuyển Slovakia. Cụ thể, ngôi sao 21 tuổi đã đưa tay xuống vị trí gần bộ phận sinh dục và có những động tác nhạy cảm.

Màn ăn mừng này vấp phải chỉ trích và khiến UEFA mở cuộc điều tra. Nhiều đồn đoán cho rằng Bellingham sẽ bị treo giò trong trận gặp Thụy Sĩ ở vòng tứ kết EURO 2024.

Nếu bị treo giò, đây sẽ là tổn thất lớn của thầy trò HLV Southgate khi Bellingham vẫn là nhân tố quan trọng trong lối chơi của tuyển Anh. Hiện anh ghi 2 trong tổng số 4 bàn thắng của “Tam sư” và góp công lớn vào hành trình đến vòng tứ kết EURO 2024.

Harry Kane và các đồng đội sẽ chạm trán Thụy Sĩ vào lúc 23h00 ngày 6/7 trên sân Dusseldorf Arena.

