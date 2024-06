Italy đá kém do cầu thủ được ăn chơi nhiều hơn tập

Sau khi bị loại, HLV Spalletti than thở các học trò không đủ thể lực vào giải vì có nhiều trụ cột chơi nhiều hơn tập, song chính ông lại cho họ xả hơi trước trận gặp Thụy Sĩ.

Tuyển Italy thua bạc nhược 0-2 trước Thụy Sĩ.

Tuyển Italy phải rời EURO 2024 một cách cay đắng. Lúc này, sẽ có nhiều người nghĩ ra những cách để bao biện cho "Azzurri" một cách hợp lý nhất. Chẳng hạn việc các đội đương kim vô địch EURO gần đây như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng dính lời nguyền nào đó khiến họ bị loại từ vòng 1/8.

Italy trở thành bao cát cho Thụy Sĩ trút đòn

Tuy nhiên, sẽ chẳng có lời bào chữa nào che khuất được sự kém cỏi của Italy trong trận gặp Thụy Sĩ nói riêng và cả EURO 2024 nói chung. Đội bóng của HLV Luciano Spalletti bị Thụy Sĩ đánh bại 2-0 dễ như đi dạo ở Berlin. Nếu không phải có thủ môn Gianluigi Donnarumma đứng trong khung gỗ, có lẽ đoàn quân áo thiên thanh đã thua đậm hơn.

Cựu tiền đạo đội tuyển Anh, Gary Lineker bình luận: “Trong đời mình, tôi chưa từng chứng kiến ​​một đội Italy nào tệ hơn thế này”.

Thực ra đây không phải là lần đầu đội bóng xứ mì ống từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Tại World Cup 2006, Italy vô địch thế giới nhưng ngay giải 4 năm sau ở Nam Phi, họ bị loại từ vòng bảng dù đối thủ chỉ là Paraguay, Slovakia và New Zealand.

Nhưng ít ra ngày đó, "Azzurri" chỉ chơi bế tắc, kém may mắn chứ không đến mức bị biến thành bao cát cho đối thủ vùi dập như tại sân Olympiastadion hôm 29/6. Thật trớ trêu khi nhắc tới sân Olympiastadion vì đó là nơi mà trưởng đoàn Gianluigi Buffon cùng Italy vô địch World Cup sau khi thắng Pháp trong loạt luân lưu 18 năm trước.

Ba năm trước, "Azzurri" đến Wembley và nghiền nát giấc mơ nước Anh trong một loạt luân lưu khác để giành chức vô địch châu Âu lần thứ ba. Vậy tại sao mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng sau thời gian ngắn ngủi vậy?

Vấn đế là đội tuyển Italy không hề giống 3 năm trước. Trong số những người đá chính trong trận thắng tuyển Anh năm 2021, chỉ có thủ môn Donnarumma, hậu vệ Giovanni di Lorenzo, tiền vệ Nicolo Barella và tiền đạo Federico Chiesa còn trong đội hình xuất phát của Spalletti.

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh, Alan Shearer nhận định: “Chỉ có 3 năm trôi qua thôi, thật không thể tin được. Tôi thực sự bị sốc trước tình hình tệ hại của Italy. Họ chẳng đưa ra được đòn gì từ bất kỳ vị trí nào, còn Thụy Sĩ lại đùa giỡn với họ”.

Bình luận viên Rio Ferdinand - cựu trung vệ tuyển Anh - nói: “Italy gần như là một đội hỗn loạn. Có vẻ họ không tìm ra câu trả lời hay giải pháp cho bất kỳ tình huống nào xảy ra trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi chắc chắn rằng sẽ phải có các câu hỏi đặt cho Spalletti”.

Câu hỏi cho Spalletti

Để lý giải vì sao Italy chơi tệ, tốt nhất là nghe người trong cuộc giải thích. Chính Spalletti thừa nhận đội nhà chơi bạc nhược: “Cả đội tỏ ra rụt rè. Chúng tôi không thể duy trì cường độ cao. Khi mất bóng, do hàng thủ của chúng tôi không đủ nhanh nên dễ tạo khoảng trống cho họ”.

Dù nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra, Spalletti than phiền về việc ông không có đủ thời gian cho đội bóng, ít nhất là so với các đồng nghiệp tại giải đấu. Thậm chí cả việc Inter Milan đã giành chức vô địch sớm vào tháng 4 cũng được coi là lý do chống lại Spalletti.

Spalletti sẽ phải ra đi vì bất lực

Cựu HLV Inter và Napoli nói: “Inter đã vô địch Serie A và tôi đảm bảo rằng họ là một CLB rất chuyên nghiệp, nghiêm túc vì Simone Inzaghi đã huấn luyện đội bóng rất nguyên tắc. Tôi đã theo dõi tần suất tập luyện của Inter, nhưng có lẽ trong tiềm thức các cầu thủ không còn tập trung như vậy khi đã vô địch giải đấu quá sớm”.

Sau khi Spalletti bị than phiền rằng ép các cầu thủ tập luyện quá nhiều trước trận hòa với Croatia, ông cho họ nghỉ ngơi trước trận gặp Thụy Sĩ và thực hiện 6 thay đổi trong đội hình. Spalletti nhận thấy không thể ép học trò tập nặng tiếp hoặc muốn chứng tỏ mọi cầu thủ đều có thể bị thay thế.

Tuy nhiên, xáo trộn đội hình mới là nguyên nhân khiến Italy đánh mất nhịp độ khủng khiếp.

Cần nhớ, những cầu thủ bị loại khỏi đội hình xuất phát chỉ có Federico Dimarco thuộc Inter đồng thời cả Barrella và Alessandro Bastoni vẫn đá chính. Và cần nhớ sâu thêm rằng 3 năm trước, khi Italy vô địch EURO thì mùa giải đó, Inter Milan cũng vô địch sớm 4 vòng.

Nói vậy không phải để trách HLV Spalletti. Ông đã thể hiện tài thao lược của mình tại Napoli mùa giải 2022/23 để giúp CLB giành Scudetto đầu tiên kể từ danh hiệu thời Diego Maradona.

Đáng lẽ Spalletti có thể rút lui khỏi bóng đá, dành thời gian vui thú điền viên trong trang trại gia đình ở Tuscany. Thế nhưng, Spalletti “xuất sơn” để dẫn dắt đội tuyển quốc gia như mớ bòng bong sau khi Roberto Mancini từ chức vào tháng 8 năm ngoái. 10 tháng nắm đội tuyển dành cho ông là quá ngắn ngủi.

Cần cho Spalletti thời gian nhưng sau thất bại xấu hổ này, LĐBĐ Italy liệu còn đủ kiên nhẫn?

Highlights EURO 2024: Thụy Sĩ 2-0 Italy Tối 29/6 (giờ Hà Nội), Italy thua Thụy Sĩ 0-2 ở vòng 1/8 EURO 2024, qua đó chính thức trở thành cựu vương.

