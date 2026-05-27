Israel mở rộng chiến dịch trong lãnh thổ Lebanon, vượt Ranh giới Vàng

Israel ngày 26/5 cho biết đã mở rộng chiến dịch quân sự sâu hơn vào miền Nam Lebanon, vượt qua “Ranh giới Vàng” được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn ngày 17/4.

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống Bnaafoul, miền Nam Lebanon ngày 17/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái mới đánh dấu bước leo thang đáng chú ý tại khu vực biên giới Israel Lebanon, khi Israel cho rằng các đòn tập kích UAV của Hezbollah đã gây thương vong ngày càng lớn cho binh sĩ IDF. Tuy nhiên, giới chức quân sự Israel chưa công bố cụ thể mức độ tiến sâu của lực lượng này vào lãnh thổ Lebanon cũng như thời gian triển khai chiến dịch.

Theo các nguồn tin quân sự Israel, trước đây nhiều quan chức IDF từng đề cập tới một số vị trí chiến lược nằm ngoài “Ranh giới Vàng”, gần các khu vực mà Israel đang kiểm soát, cho rằng nếu chiếm giữ được các điểm này, quân đội có thể hạn chế đáng kể các cuộc tấn công từ UAV của Hezbollah.

Dẫu vậy, giới phân tích nhận định hiệu quả của chiến dịch vẫn còn bỏ ngỏ. Hezbollah hoàn toàn có thể lùi các bệ phóng UAV và đội vận hành sâu hơn vào nội địa Lebanon, qua đó tiếp tục duy trì các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel.

Một số chuyên gia an ninh cho rằng việc Israel mở rộng hiện diện quân sự không chỉ nhằm tạo thêm sức ép buộc Hezbollah giảm cường độ tấn công hoặc chấp nhận một phần giải giáp, mà còn mang ý nghĩa chính trị trong nước. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đang muốn chứng minh với công chúng Israel rằng họ có phản ứng cứng rắn trước các đòn tập kích liên tiếp của Hezbollah.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang chờ đợi khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong thời gian tới. Nếu thành hiện thực, thỏa thuận này nhiều khả năng sẽ kéo theo một lệnh ngừng bắn toàn diện hơn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Khi thỏa thuận đình chiến ngày 17/4 bắt đầu có hiệu lực, Israel tuyên bố tôn trọng “Ranh giới Vàng”, song vẫn khẳng định quyền tiếp tục phá hủy các cơ sở quân sự của Hezbollah và tiêu diệt các tay súng của lực lượng này tại những khu vực miền Nam Lebanon mà IDF đã kiểm soát trước thời điểm ngừng bắn.

Về phía Hezbollah, tổ chức này bác bỏ lập trường của Israel và cho rằng các hoạt động quân sự liên tục của IDF trên lãnh thổ Lebanon đã cho phép họ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng rocket và UAV nhằm vào binh sĩ Israel.

Phát biểu mở đầu cuộc họp Nội các An ninh tối 26/5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận chiến dịch quân sự đang được mở rộng theo chỉ thị của ông, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng IDF. Thủ tướng Israel cũng cho biết nước này đang thúc đẩy một “nỗ lực quốc gia quy mô lớn” nhằm phát triển các giải pháp sáng tạo để đối phó với UAV mang chất nổ – loại vũ khí đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn trên chiến trường khu vực.