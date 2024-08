Isco giờ ra sao?

Tới nay, Isco đã xa sân cỏ 3 tháng. Cựu ngôi sao Real Madrid từng bị gãy xương mác trong giai đoạn cuối của La Liga mùa 2023/24. Chấn thương này cũng khiến Isco bỏ lỡ cơ hội tham dự vòng chung kết Euro 2024, giải đấu tuyển Tây Ban Nha sau đó giành chức vô địch.

Vừa qua, Isco được trang AS cho biết lại dính thêm chấn thương cơ, khiến anh vắng mặt ở trận play-off lượt đi của Conference League gặp Kryvbas KR vào ngày 23/8. Khả năng cao ngôi sao 30 tuổi sẽ tiếp tục ngồi ngoài trong trận lượt về diễn ra sau đó một tuần.

Cuối tuần qua, Real Betis cũng khởi đầu cho La Liga mùa 2024/25 bằng trận hòa 1-1 trước Girona FC. Trên AS, nhà báo Jose Maria Lopez nêu quan điểm: “Vắng Isco, không có thiên đường. Và ở Real Betis, mọi thứ còn hơn cả thế”. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Tây Ban Nha ở CLB lớn thế nào.

Ban đầu, truyền thông Tây Ban Nha cho biết Isco tái xuất vào đầu mùa giải mới. Thế nhưng, tới nay chưa có dấu hiệu cầu thủ này sẽ trở lại. Vắng Isco, Real Betis mất đi nguồn cảm hứng chơi bóng. Một nhân tố sáng tạo ở khu trung tuyến.

Quan trọng hơn, Isco như “lá bùa hộ mệnh” của Real Betis. Không có cầu thủ này, đại diện vùng Andalusia cũng chưa biết đến mùi vị chiến thắng. Sự trùng hợp này diễn ra từ mùa giải năm ngoái, thời điểm Isco dính chấn thương trong trận hòa 2-2 trước Las Palmas thuộc vòng 36 La Liga hôm 17/5.

Trong các trận gặp Real Sociedad và Real Madrid, Real Betis toàn hòa và thua. Đáng chú ý, thất bại trước Real Sociedad ở vòng đấu áp chót La Liga mùa 2023/24 khiến Real Betis mất luôn suất dự Europa League, họ giờ phải thi đấu tại mặt trận Conference League.

Tính luôn trận hòa Girona FC ở vòng đấu khai mạc mùa giải mới, Real Betis trải qua chuỗi 3 trận hòa và 1 thất bại khi không có Isco. Trước đó, ở 4 trận gần nhất cựu sao Real Madrid thi đấu, Real Betis có 3 chiến thắng và hòa 1. Những thống kê chỉ ra sự thật rằng tiền vệ người Tây Ban Nha quá quan trọng với CLB.

Trước khi dính chấn thương nghiêm trọng, Isco trải qua mùa 2023/24 bùng nổ. Anh được người hâm mộ đặt biệt danh "kẻ săn giải thưởng". Đó là bởi sau 29 trận ra sân ở La Liga, cựu sao Real Madrid có tới 19 lần được vinh danh "Cầu thủ hay nhất trận". Một kỷ lục đáng nể.

Isco từng chơi cho Valencia, Malaga, Real Madrid, Sevilla trước khi gia nhập Real Betis vào năm 2023. Đỉnh cao của tiền vệ người Tây Ban Nha thuộc về những tháng ngày khoác áo Real Madrid, nơi anh giành được 3 chức vô địch La Liga, 5 Champions League...

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.