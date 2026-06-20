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Thế giới

Iran đình chỉ tiến trình đàm phán 60 ngày với Mỹ

  • Thứ bảy, 20/6/2026 06:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giới chức Iran chiều 19/6 thông báo nước này đã quyết định đình chỉ toàn bộ khuôn khổ đàm phán kéo dài 60 ngày với Mỹ.

Quốc kỳ Mỹ (trái) và Iran tại một bàn đàm phán. Ảnh: MNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, giới chức Iran chiều 19/6 thông báo nước này đã quyết định đình chỉ toàn bộ khuôn khổ đàm phán kéo dài 60 ngày với Mỹ với lý do Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công vào miền Nam Liban trong chưa đầy 24 giờ sau khi Mỹ và Iran đạt được nhất trí về nội dung Bản ghi nhớ (MoU) trong tuần này.

Nguồn tin cho biết phái đoàn Iran đã chuẩn bị lên đường để sang Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ về các bước đi tiếp theo sau khi hai bên đạt được MoU. Tuy nhiên, chuyến đi đã bị hủy vào phút chót.

Giới chức Iran cũng khẳng định nước này sẽ chưa thực hiện các cam kết tiếp theo cho đến khi có sự đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không còn các cuộc tấn công nhằm vào Liban và các điều kiện trong thỏa thuận với Mỹ sẽ được tuân thủ đầy đủ.

Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Trước đó cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf từng tuyên bố các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ phải nằm trong "lằn ranh đỏ" của Tehran.

Hôm 14/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký MoU với Iran trong bữa tối với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Versailles sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7). Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này ký văn kiện từ xa.

Một nguồn tin Israel cũng xác nhận với các cơ quan truyền thông tiếng Hebrew rằng lệnh ngừng bắn đã chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn sẽ duy trì hiện diện tại vùng đệm ở miền Nam Liban, đồng thời sẽ có hành động đáp trả nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công mới.

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https://baotintuc.vn/the-gioi/iran-dinh-chi-tien-trinh-dam-phan-60-ngay-voi-my-20260619224417579.htm

Thanh Bình/TTXVN

Iran Donald Trump Israel Mỹ Pháp Emmanuel Macron Mỹ đàm phán 60 ngày thỏa thuận hạt nhân

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
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