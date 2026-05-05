Iran cáo buộc Mỹ sát hại 5 dân thường, công bố bản đồ mới ở eo Hormuz

Iran vừa đưa ra cáo buộc khẳng định quân đội Mỹ đã sát hại 5 dân thường tại eo biển Hormuz khi tấn công nhầm vào các tàu chở khách thay vì các tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) như Washington công bố trước đó.

Đô đốc Brad Cooper và Tổng thống Donald Trump khẳng định lực lượng Bộ Tư lệnh Trung tâm đã đánh chìm từ 6 đến 7 tàu của IRGC khi các tàu này cản trở chiến dịch hộ tống thương thuyền.

Đài truyền hình IRIB dẫn lời chỉ huy quân sự Iran khẳng định không có tàu IRGC nào bị trúng đạn. Thay vào đó, Mỹ đã phá hủy hai tàu chở khách nhỏ đang hành trình từ Khasab (Oman) về Iran vào thứ Hai, khiến 5 người tử vong.

Chiến dịch “Dự án Tự do” của Mỹ nhằm phá bỏ lệnh phong tỏa tại Hormuz đang đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào ngày 8/4, đẩy khu vực trở lại bóng đen chiến tranh.

Iran cảnh báo leo thang tại eo biển Hormuz

Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, khẳng định Mỹ và đồng minh đang tự hủy hoại an ninh năng lượng khi vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ông Ghalibaf nhấn mạnh việc Mỹ duy trì hiện trạng tại eo biển Hormuz là “không thể chấp nhận được”. Ông cảnh báo rằng phía Iran vẫn chưa triển khai toàn bộ các biện pháp đáp trả, đồng thời chỉ trích Mỹ và các đồng minh đang trực tiếp gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran lên đường sang Trung Quốc hôm nay

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr (Iran) đưa tin vào thứ Ba, Ngoại trưởng Abbas Araghchi dự kiến sẽ khởi hành sang Trung Quốc hôm nay. Chuyến công tác nằm trong khuôn khổ các cuộc tham vấn ngoại giao thường kỳ giữa Tehran và Bắc Kinh.

Tại Bắc Kinh, ông Araghchi sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà để thảo luận về quan hệ song phương, cùng các diễn biến nóng tại khu vực và quốc tế.

Đáng chú ý, chuyến thăm của ông Araghchi diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung dự kiến kéo dài hai ngày, bắt đầu từ ngày 14/5. Trước đó, ông Trump từng lên kế hoạch thăm Bắc Kinh vào cuối tháng 3, nhưng phải trì hoãn do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran.

Iran xác lập phạm vi kiểm soát rộng lớn tại eo biển Hormuz

Theo truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hôm thứ Hai đã công bố bản đồ mới, tuyên bố quyền kiểm soát quân sự đối với một khu vực rộng lớn bao quanh eo biển Hormuz.

Bản đồ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố quyền kiểm soát quân sự của Iran đối với một khu vực rộng lớn ở cả hai phía của eo biển. Ảnh: Telegram.

Bản đồ do hãng thông tấn bán chính thức Fars đăng tải đã vạch rõ "vùng kiểm soát mới" của Tehran:

Phía Tây: Bắt đầu từ điểm cực tây của đảo Qeshm (Iran) kéo dài đến tiểu vương quốc Umm al Quwain (UAE).

Bắt đầu từ điểm cực tây của đảo Qeshm (Iran) kéo dài đến tiểu vương quốc Umm al Quwain (UAE). Phía Đông: Kết thúc tại đường nối giữa núi Mobarak (Iran) và tiểu vương quốc Fujairah (UAE).

Động thái công bố bản đồ của IRGC diễn ra trùng thời điểm với vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một cảng dầu tại Fujairah. Theo chính quyền UAE, vụ việc đã gây hỏa hoạn và làm bị thương ba công dân Ấn Độ.

Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc quân đội Mỹ sẽ bắt đầu bảo vệ các tàu rời vùng Vịnh, eo biển Hormuz vẫn gần như tê liệt. Phía Iran đã thẳng thừng bác bỏ kế hoạch dẫn đường của ông Trump, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công "mọi lực lượng quân sự nước ngoài, đặc biệt là quân đội xâm lược Mỹ" nếu cố tình tiếp cận hoặc tiến vào eo biển này.

Căng thẳng lan rộng sang UAE

Trong khi Mỹ nỗ lực mở lại hành lang hàng hải, các vụ tấn công liên tiếp đã xảy ra. UAE cáo buộc Iran phóng 15 tên lửa đạn đạo và 4 máy bay không người lái (drone) vào lãnh thổ nước này, gây cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở Fujairah và khiến 3 công dân Ấn Độ bị thương.

Tàu HMM Namu của Hàn Quốc báo cáo bị tấn công dẫn đến cháy phòng máy.Tehran gọi các sự cố trên là "hệ quả từ sự phiêu lưu quân sự của Mỹ" nhằm tạo lối đi trái phép qua vùng hạn chế.

Bất chấp căng thẳng, Mỹ xác nhận tàu Alliance Fairfax của Maersk cùng một thương thuyền khác đã vượt eo biển thành công dưới sự hộ tống của tàu khu trục tên lửa dẫn đường.

Israel và Mỹ chuẩn bị các đợt tấn công mới

Một nguồn tin từ Israel cho biết nước này đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ khi căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn với Iran.

Hai bên đang chuẩn bị cho các đợt tấn công mới nhắm vào Iran, tập trung vào hạ tầng năng lượng và tiêu diệt các quan chức cấp cao. Các kế hoạch tác chiến này vốn đã được hoàn thiện và sẵn sàng triển khai từ đầu tháng 4, ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Chia sẻ với CNN, nguồn tin này nhấn mạnh: “Mục tiêu là triển khai một chiến dịch quân sự ngắn hạn nhằm ép Iran phải nhượng bộ thêm trên bàn đàm phán”. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc tái phát động tấn công thuộc về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù thất vọng với tiến trình đàm phán bế tắc và việc eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, ông Trump vẫn ra tín hiệu không muốn sa vào một cuộc xung đột toàn diện.

Giới chức Israel cho hay họ vốn luôn hoài nghi về triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran. Việc Iran tiếp tục phóng tên lửa vào vùng Vịnh hôm thứ Hai đã đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho các kịch bản leo thang quân sự.

Trong tuần qua, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thực hiện các cuộc tham vấn an ninh nội bộ mật. Ông đồng thời ra lệnh cho các thành viên chính phủ tuyệt đối không phát ngôn công khai về vấn đề Iran.

Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất 5 tuần

Giá vàng đã tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 tuần ở phiên trước đó. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế do giá dầu thô duy trì ở mức cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát và gây khó đoán cho triển vọng lãi suất tại Mỹ.

Vàng giao ngay tăng 0,5% lên mức 4.543,33 USD /ounce vào lúc 06:15 GMT sau khi giảm mạnh hơn 2% vào phiên thứ Hai. Giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 6 cũng tăng nhẹ 0,4%, đạt mức 4.553,10 USD .

Ilya Spivak, người đứng đầu bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive (Mỹ), nhận định: "Giá vàng dường như đang trong giai đoạn điều chỉnh sau khi tâm lý 'giao dịch thời chiến' quay trở lại trên các thị trường và đẩy giá vàng xuống thấp trong ngày thứ Hai".

Dù vậy, đà tăng của kim loại quý vẫn bị kìm kẹp khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD cùng tăng giá, trong bối cảnh giá dầu thô phục hồi thúc đẩy nỗi lo lạm phát. "Điều này đã gây áp lực lên vàng - một loại tài sản không hưởng lãi suất", ông Spivak cho biết thêm.

Mặc dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao lại khiến các tài sản sinh lời trở nên hấp dẫn hơn, từ đó làm giảm sức hút của vàng đối với các nhà đầu tư.

Giá dầu quay đầu giảm sau khi chạm đỉnh năm 2026, chứng khoán Mỹ khởi sắc

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch hôm nay nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD /thùng. Các nhà đầu tư đang xem xét hàng loạt diễn biến mới tại Trung Đông và tình trạng căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz.

Dầu Brent (chuẩn toàn cầu): Giảm 1,4%, giao dịch quanh mức 112,8 USD /thùng. Dầu WTI (chuẩn Mỹ): Giảm 2,2%, xuống còn 104 USD /thùng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, dầu Brent đã chốt phiên ở mức 114,4 USD /thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất ghi nhận được kể từ đầu năm 2026 đến nay.

Chỉ số chứng khoán Mỹ ghi nhận mức tăng điểm khi thị trường đang thích nghi với những biến động từ khu vực Trung Đông.

