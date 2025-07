iPhone 17 Pro có gì mới?

Khung nhôm. Theo nhà phân tích chuỗi cung ứng Jeff Pu từ GF Securities, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ sử dụng khung nhôm. Để so sánh, iPhone 15 Pro và 16 Pro trang bị khung titan, trong khi iPhone 14 Pro trở về trước dùng thép không gỉ. Lý do Apple chuyển sang khung nhôm có thể nhằm bảo vệ môi trường, bởi lượng khí thải carbon của nhôm thường thấp hơn so với titan, trong khi Táo khuyết nhắm mục tiêu đạt mức trung hòa carbon cho tất cả sản phẩm và chuỗi cung ứng đến năm 2030. Ảnh: IGN.