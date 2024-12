iPhone 17 Air sẽ là cột mốc mới của Apple

Báo cáo tiết lộ iPhone 17 Air sẽ giảm 25% độ dày và trở thành chiếc điện thoại mỏng nhất từ trước nay của Apple.

iPhone 17 Air nhiều khả năng sẽ là chiếc điện thoại mỏng nhất từ trước nay của Apple. Ảnh: MacRumors.

Năm 2024 là một năm quan trọng đối với trào lưu làm mỏng các thiết bị từ Apple. iPad Pro M4 ra mắt vào tháng 5 với tư cách là thiết bị mỏng nhất từ ​​trước đến nay của hãng. Sau đó vào tháng 9, Apple Watch Series 10 cũng ra mắt với độ dày giảm đáng kể.

Theo 9to5Mac, iPhone dự kiến sẽ là sản phẩm tiếp theo của Táo khuyết được làm mỏng hơn. Thông tin này được tiết lộ trong báo cáo mới nhất của Bloomberg về các dự án modem nội bộ của Apple.

"iPhone 17 Air sẽ là chiếc điện thoại mỏng nhất của công ty cho đến nay và cho thấy lý do tại sao Apple chi hàng tỷ USD để thay thế Qualcomm. Bằng cách sử dụng modem riêng, Apple có thể tạo ra một chiếc smartphone mỏng hơn khoảng 2 mm so với iPhone 16 Pro", nhà phân tích Mark Gurman viết.

Với việc giảm 2 mm so với iPhone 16 Pro, iPhone 17 Air nhìn chung sẽ mỏng hơn 25% so với các mẫu Pro và mỏng hơn một chút so với các mẫu cơ bản.

iPhone 6 hiện giữ danh hiệu chiếc iPhone mỏng nhất từ ​​trước đến nay. Thiết bị có độ dày 6,9 mm, trong khi iPhone 6 Plus dày 7,1 mm. iPhone mỏng nhất ra mắt trong năm nay là iPhone 16 (7,8mm).

Nếu tin đồn này là sự thật, iPhone 17 Air có vẻ sẽ dễ dàng đánh bại iPhone 6 và trở thành chiếc điện thoại mỏng nhất từ trước nay của Táo khuyết.

iPhone 17 Air cũng sẽ là một trong những chiếc điện thoại Apple đầu tiên sử dụng modem 5G do hãng tự sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại modem từ Táo khuyết vẫn chưa thể sánh được với chip 5G của Qualcomm về tốc độ và khả năng kết nối. Linh kiện này cũng không hỗ trợ mmWave 5G.

Đáng lưu ý hơn, các kỹ sư của Apple vẫn chưa tìm ra cách lắp khay thẻ SIM vật lý vào iPhone 17 Air. Mặc dù Apple dần loại bỏ thẻ SIM vật lý tại Mỹ và các quốc gia khác, khe cắm thẻ SIM vẫn là yêu cầu bắt buộc đối với điện thoại được bán ở Trung Quốc.