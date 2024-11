'iPhone 17 Air' siêu mỏng có thể phá kỷ lục của Apple

Dù dày hơn mong đợi, mẫu iPhone 17 siêu mỏng có thể phá vỡ kỷ lục hơn 10 năm qua của Apple.

Ảnh dựng iPhone 17 Air dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Theo nhà phân tích chuỗi cung ứng Jeff Pu từ ngân hàng đầu tư Haitong, mẫu iPhone 17 siêu mỏng (tạm gọi iPhone 17 Air) dự kiến ra mắt năm 2025 sẽ có độ dày khoảng 6 mm.

"Chúng tôi tán thành những thông tin gần đây về thiết kế siêu mỏng, độ dày 6 mm của phiên bản iPhone 17 Slim", Pu viết.

Trước đó, một nguồn tin cũng nhắc đến con số 6 mm trên iPhone 17 Air, nhưng liên quan đến viên pin do khó khăn kỹ thuật trong việc sản xuất pin siêu mỏng.

Nếu tin đồn chính xác, iPhone 17 Air có thể trở thành smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple. Kỷ lục hiện thuộc về iPhone 6 (6,9 mm), tiếp theo là iPhone 6 Plus (7,1 mm), cùng ra mắt năm 2014.

Để so sánh, iPhone 16 và 16 Plus có độ dày 7,8 mm, trong khi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max là 8,25 mm. Với con số 6 mm, iPhone 17 Air có thể chỉ dày bằng 3/4 so với các mẫu iPhone mới nhất hiện tại.

Dù vậy, đây có thể không phải sản phẩm mỏng nhất của Apple. iPad Pro 13 inch M4 đang giữ kỷ lục với độ mỏng 5,1 mm. Trong khi đó, iPod nano thế hệ gần nhất mỏng 5,4 mm.

Hồi tháng 10, Pu cho biết iPhone 17 Air sẽ trang bị màn hình 6,6 inch, khung nhôm, camera sau 48 MP, camera trước 24 MP, RAM 8 GB để tương thích bộ công cụ Apple Intelligence.

Nhà phân tích nói rằng sản lượng iPhone 17 Air có thể không cao do những đánh đổi về mặt kỹ thuật để đạt mức siêu mỏng.

Bài viết của Jeff Pu cũng chia sẻ một số thông tin về dòng iPhone 17. Trong đó, iPhone 17 Pro Max có thể trang bị công nghệ cảm biến tiệm cận "metalens" để thu gọn kích thước Face ID, giúp dải khuyết Dynamic Island nhỏ hơn.

iPhone 17 Pro Max có thể thu nhỏ Dynamic Island. Ảnh: MacRumors.

Về thiết kế, iPhone 17 sẽ có thiết kế nhôm phức tạp hơn so với iPhone 16. Pu nhấn mạnh kế hoạch của Apple không thay đổi, đồng nghĩa thông số kỹ thuật của iPhone 17 gần như giống hệt tin đồn trước đây.

Cụ thể, iPhone 17 có màn hình 6,1 inch, iPhone 17 Pro là 6,3 inch còn iPhone 17 Pro Max là 6,9 inch. Mẫu iPhone tiêu chuẩn có thể trang bị RAM 8 GB, trong khi iPhone 17 Pro là 12 GB.

Chip xử lý A19 và A19 Pro trên iPhone 17 dự kiến sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ thứ 3 (N3P) mới nhất hiện nay của TSMC, tiên tiến hơn quy trình 3 nm thế hệ 2 (N3E) của A18 và 3 nm thế hệ 1 (N3B) của A17 Pro.

Theo MacRumors, quy trình N3P tăng cường mật độ bóng bán dẫn trên chip so với N3E. Điều này đồng nghĩa hiệu năng và mức tiết kiệm năng lượng của A19 có thể cải thiện so với bản tiền nhiệm.

Apple không có kế hoạch sử dụng quy trình sản xuất 2 nm của TSMC ít nhất đến năm 2026. Tất nhiên, thời điểm ra mắt iPhone 17 còn dài, đồng nghĩa Táo khuyết có thể thay đổi kế hoạch trong tương lai.