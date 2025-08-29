iPhone 17 Air có gì đặc biệt?

|
Chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử. Điểm nổi bật nhất của dòng sản phẩm mới là khung máy siêu mỏng. Dựa trên thông tin ban đầu, iPhone 17 Air dày khoảng 5,5 mm, mỏng hơn cả Galaxy S25 Edge (5,8 mm). Hiện vẫn chưa có thông tin thống nhất về độ mỏng, nhưng con số này có thể rơi vào mức 5,44 mm hoặc 5,5 mm. Nếu điều đó trở thành sự thật vào ngày 9/9, iPhone 17 Air sẽ mỏng nhẹ hơn đối thủ đến từ Samsung, đồng thời là chiếc iPhone mỏng nhất từng được Apple phát hành, mỏng hơn cả iPhone 6 và iPhone 7 (7,1 mm). Ảnh: Cid.
Pin có thể nhỏ nhưng RAM 12 GB. Theo truyền thống, Apple giới hạn chip mạnh nhất trên model iPhone cao cấp hơn, trong khi các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ vi xử lý cũ hơn hoặc hiệu năng thấp hơn. Tuy nhiên, tin đồn về iPhone 17 Air cho rằng chiến lược đó được điều chỉnh. Không loại trừ khả năng flagship mỏng nhẹ này có thể dùng chung lõi chip với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max nhưng khả năng đồ họa bị giảm bớt. Apple cũng cân nhắc trang bị RAM 12 GB cho dòng iPhone 17, bao gồm model Air. Dung lượng này rất phù hợp cho Apple Intelligence và đa nhiệm. Pin trên iPhone 17 Air là một trong những điểm đáng lo ngại nhất. Có tin đồn cho rằng máy sẽ có pin dung lượng 2.900 mAh. Ảnh: Apple.
Chiếc iPhone duy nhất có khung titan. iPhone 17 Air có thể là model duy nhất trong dòng iPhone 17 sở hữu khung titan, trong khi iPhone 17 Pro và Pro Max dự kiến sử dụng vật liệu nhôm. Trong một lưu ý gửi đến các nhà đầu tư, chuyên gian phân tích Jeff Pu nhấn mạnh khả năng này. Đây là một động thái bất thường khi xét đến việc Apple nỗ lực đưa titan lên các thiết bị cao cấp, bắt đầu từ iPhone 15 Pro. Ảnh: Phone Arena.
Đẹp mắt với iOS 26. iPhone 17 Air dự kiến cài sẵn iOS 26, phiên bản được Apple công bố vào tháng 6, đang thử nghiệm rộng rãi và sẽ ra mắt cùng với dòng iPhone mới vào tháng 9. Bản cập nhật giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới Liquid Glass, mang đến giao diện bóng bẩy và năng động. Dù iOS 26 có mặt trên toàn bộ dòng iPhone 17 và những thiết bị cũ hơn còn được hỗ trợ, ngôn ngữ Liquid Glass cộng hưởng với thiết kế siêu mỏng nhẹ sẽ biến iPhone 17 Air thành một thiết bị đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Ảnh: Apple.
Mức giá vẫn dễ chịu. Nếu không có thông tin cho rằng toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ tăng 50 USD, giá iPhone 17 Air có thể bằng model Plus hiện tại, 899 USD. Trong trường hợp tin đồn là sự thật, iPhone 17 Air có giá khởi điểm là 949 USD. Con số này gần với mức giá 999 USD của model iPhone Pro những năm trước. Tuy nhiên, vì mức tăng 50 USD cũng áp dụng cho iPhone 17 Pro, phiên bản Air vẫn sẽ cách xa phiên bản Pro với giá khởi điểm 1.049 USD. Ảnh: Phone Arena.
Một camera với thiết kế thú vị. iPhone 17 Air dự kiến có một camera sau, giống như iPhone 16e giá rẻ, với cảm biến chính 48 MP. Tuy nhiên, cụm camera lại được thiết kế dạng thanh, chiếm gần hết chiều ngang, gồm cả đèn flash. Thiết kế này khác biệt rõ rệt so với thế hệ cũ. Camera trước được đồn đoán sẽ nâng cấp lên 24 MP, tăng gấp đôi độ phân giải, cải thiện chất lượng hình ảnh cũng như tính linh hoạt khi cắt ảnh. Một rò rỉ gần đây cho thấy camera selfie có thể được đặt ở phía bên trái của Dynamic Island, khác biệt so với vị trí bên phải trên các mẫu iPhone 17 còn lại nhằm phù hợp với thiết kế mỏng hơn của Air. Ảnh: Phone Arena.
Sự trở lại của “ốp viền”. Một báo cáo gần đây cho biết Apple có thể thử nghiệm ốp lưng kiểu iPhone 4 cho Air, góp phần làm nổi bật độ mỏng của máy. Ốp lưng Apple từng thiết kế dành cho iPhone 4 chỉ bảo vệ các cạnh bên trong khi vẫn để lộ mặt sau. Mặc dù chưa rõ Apple có phát hành ốp lưng tương tự cho Air hay không, tin tức về việc thử nghiệm mở ra cơ hội cho sự xuất hiện của loại phụ kiện độc đáo này.
