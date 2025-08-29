iPhone 17 Air có gì đặc biệt?

Pin có thể nhỏ nhưng RAM 12 GB. Theo truyền thống, Apple giới hạn chip mạnh nhất trên model iPhone cao cấp hơn, trong khi các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ vi xử lý cũ hơn hoặc hiệu năng thấp hơn. Tuy nhiên, tin đồn về iPhone 17 Air cho rằng chiến lược đó được điều chỉnh. Không loại trừ khả năng flagship mỏng nhẹ này có thể dùng chung lõi chip với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max nhưng khả năng đồ họa bị giảm bớt. Apple cũng cân nhắc trang bị RAM 12 GB cho dòng iPhone 17, bao gồm model Air. Dung lượng này rất phù hợp cho Apple Intelligence và đa nhiệm. Pin trên iPhone 17 Air là một trong những điểm đáng lo ngại nhất. Có tin đồn cho rằng máy sẽ có pin dung lượng 2.900 mAh. Ảnh: Apple.